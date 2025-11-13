En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
César Julio Valencia
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Tarjeta roja a Cristiano Ronaldo por esta acción en el partido Portugal vs. Irlanda

Tarjeta roja a Cristiano Ronaldo por esta acción en el partido Portugal vs. Irlanda

Cuando su equipo más lo necesitaba para asegurar la clasificación el Mundial del 2026, el astro portugués recibió la expulsión y se perderá el último partido clasificatorio.

Cristiano Ronaldo, expulsado con la Selección de Portugal
Cristiano Ronaldo, expulsado con la Selección de Portugal
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 13 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad