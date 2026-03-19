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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Combates del Ejército en Frontino dejaron abatido a alias ‘Jony Rivera’ del Clan del Golfo

Combates del Ejército en Frontino dejaron abatido a alias ‘Jony Rivera’ del Clan del Golfo

En Vegachí otros cuatro señalados miembros de ese grupo también fueron capturados en medio de operativos de la Policía.

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