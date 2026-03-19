Combates del Ejército en Frontino dejaron abatido a alias ‘Jony Rivera’ del Clan del Golfo

Tras combates registrados en zona rural del municipio de Frontino, Antioquia, tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 32 General Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada, lograron la captura de alias ´Jony Rivera’, presunto integrante de la comisión armada del Clan del Golfo.

Durante los mismos operativos se registró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias 'Máquina', quien se habría desempañado como cabecilla de la comisión armada en esta zona y, al parecer, habría participado en el ataque que dejó tres soldados heridos en el corregimiento de Musinga, del mencionado municipio en septiembre de 2025.

#EnDesarrollo Durante combates entre el Ejército y el Clan del Golfo en Frontino, Antioquia, fue abatido alias ‘Jony Rivera’ y capturado otro integrante. En Vegachí otros cuatro señalados miembros de ese grupo también fueron capturados en medio de operativos de la Policía — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 19, 2026

El capturado, que cuenta con orden de captura por delitos sexuales, resultó herido durante el desarrollo de la acción militar y recibió atención inmediata por parte del enfermero de combate, quien le brindó los primeros auxilios, y posteriormente, fue evacuado vía aérea hasta la ciudad de Medellín para recibir atención médica especializada.

"Logrando la neutralización de alias 'Máquina', cabecilla de comisión armada y la captura de alias 'Jony'.



Durante la operación, se incautaron dos fusiles, siete proveedores, más de seiscientos ochenta cartuchos, material de intendencia, y afectando de manera significativa las capacidades logísticas y armadas de este grupo ilegal", indicó el teniente coronel Sergio Armando Gutiérrez Mesa, comandante del Batallón de Infantería Liviana N.º 32.

De otro lado, en el Nordeste del departamento, en otro operativo en tras cuatro allanamientos, capturó a cuatro integrantes de este mismo grupo, entre ellos alias 'Calamar', cabecilla de zona. Fue incautado dinero, una motocicleta, estupefacientes, explosivos, munición y material alusivo a la organización.