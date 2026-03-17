Preocupación en Urabá chocoano por reactivación de órdenes captura a cabecillas del Clan del Golfo

La reciente decisión del Gobierno nacional de dejar sin efecto la suspensión de orden de captura para los principales cabecillas del Clan del Golfo, entre ellos Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo’, ya empieza a generar reacciones por parte de algunos sectores sociales en zonas de influencia del grupo armado.

Este es el caso del Urabá chocoano donde en las últimas horas el Congreso Autónomo y Constituyente Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero, se pronunció sobre la situación que podría desencadenar un nuevo ciclo violento en la región que ha sido de interés estratégico para el grupo armado con actividades como el narcotráfico.

Así lo manifestó Emigdio Pertuz, uno de los voceros de la institución, quien expresó la incertidumbre que hay en la población civil ante la determinación del Gobierno nacional y la no materialización del traslado a las denominadas Zonas de Ubicación Temporal en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta.

"Nos pone en riesgo a todos los que estamos en el territorio, todos los campesinos, todos los negros, todos los indígenas, toda la comunidad hoy tan nerviosa, presidente, porque no sabemos qué puede pasar en el territorio", manifestó Pertuz.



Inclusive el líder social de esta región advirtió que una de las posibles consecuencias que puede traer el delicado panorama que ahora atraviesa la relación del Gobierno con el grupo armado es el desplazamiento forzado.

Esto, pese a la voluntad, que destaca Pertuz, de muchos miembros del Clan del Golfo en la región de concentrarse, tal cual se pactó en los diálogos de Catar.

"Presidente, es que usted está invitando prácticamente a la comunidad a movilizarse, a desplazarse, a generar una confrontación que es absolutamente innecesaria, porque se ha expresado de distintas maneras la voluntad de paz del Ejército Gaitanista, y usted también lo había hecho", aseguró el vocero.

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Desde el Congreso solicitaron al Gobierno nacional reconsiderar la decisión y establecer cuanto antes un nuevo cronograma para la llegada de los combatientes a las zonas pactadas.

Según el Gobierno los tiempos fijados para el 1 de marzo no se cumplieron por asuntos como las emergencias ocasionadas por las lluvias, la muerte de alias ‘Gonzalito’ en un accidente fluvial y la suspensión temporal de las conversaciones socio-jurídicas.