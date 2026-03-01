Se entregó uno de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres en Antioquia

Uno de los integrantes del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres en Antioquia se entregó en las últimas horas ante las autoridades. Se trata de William Darío Correa Arteaga, quien, según informó el gobernador a través de su cuenta oficial, se presentó voluntariamente en el municipio de San Vicente Ferrer y posteriormente fue puesto a disposición de un juez de la República.

El mandatario destacó que este caso refleja el impacto de la presión institucional y social frente a estos delitos. “Uno más: sea porque se capturan o porque ante la presión social se entregan, como es el caso de este sujeto que hace parte de los 18 del cartel de los más buscados por delitos sexuales contra niñas y mujeres”, señaló el gobernador en su pronunciamiento público.

Correa Arteaga aparecía en el cartel divulgado por la Gobernación de Antioquia, en el que se ofrecen recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la captura de los señalados. En esa lista figuran personas investigadas por delitos como acceso carnal violento, actos sexuales con menores, tentativa de feminicidio, feminicidio y violencia intrafamiliar.

En la imagen oficial, Correa Arteaga estaba señalado por actos sexuales con menor de 14 años en San Vicente Ferrer. El cartel también muestra que algunos de los incluidos ya han sido capturados, otros se han entregado voluntariamente y uno aparece reportado como muerto.



Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para que continúe suministrando información que contribuya a la ubicación de los prófugos, bajo absoluta reserva y con posibilidad de recibir recompensa. La iniciativa busca avanzar en la judicialización de los responsables y fortalecer la protección de niñas y mujeres en el departamento.

Las autoridades confirmaron que de los 18 publicados en el cartel, dos fueron capturados, dos más se han entregado voluntariamente y uno figura como muerto, lo que suma cinco casos resueltos. Así las cosas, aún faltan 13 personas por capturar, quienes continúan siendo buscadas por las autoridades por delitos sexuales y otras violencias contra niñas y mujeres en el departamento.