Primer día de corralejas en Caucasia, Antioquia, dejó tres adultos y tres menores heridos

La polémica celebración de las corralejas en Caucasia no solo dejó personas heridas en las jornada de las vaquillas, que es una previa al evento principal, sino que ya la Alcaldía confirmó que durante el primer día oficial de las corralejas atendieron a seis personas que resultaron heridas de diferentes maneras.

El reporte de el Cuerpo Oficial de Bomberos de Caucasia deja en evidencia que los lesionados son Elber Betín, un hombre de 32 años que resultó con luxación de hombro; Leider Hernández de 29 años y quien fue corneado por un toro en la región lumbar; y Nicolás Escobar de 33 años que tuvo una herida abierta en cuero cabelludo.

Sin embargo, la preocupación radica en que dentro de los primeros lesionados hay tres menores de edad, entre ellos, Manuela Jaramillo de 15 años quién sufrió un síncope por calor; Aldair Guzmán de 17 años con una herida abierta en su ojo derecho; y Juan Milona de 14 años quien sufrió la amputación de la falange de un dedo de la mano izquierda.

Estos heridos se suman a las 19 personas que ya habían sido atendidas por médicos en el municipio de Caucasia y que resultaron heridos en la jornada previa de vaquillas. No obstante, se debe aclarar la mayoría de dichos afectados se dieron en medio de una riña provocada, al parecer, por la ingesta de licor.



A la espera del reporte oficial del segundo día de corralejas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Caucasia advirtió que durante las visitas que le hicieron al lugar pudieron comprobar falencias en seguridad como clavos expuestos al exterior, tablas en mal estado, sistemas eléctricos en condiciones regulares u otros elementos que pondrían en riesgo la seguridad de los asistentes al evento.