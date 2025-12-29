Rechazo y preocupación por corralejas que inician en Caucasia: ya van cerca de 20 heridos

Con el inicio de las corralejas en Caucasia, que se extenderán hasta el 4 de enero, las autoridades extreman medidas de seguridad para que no se registren incidentes. Tan solo en la previa, 19 personas resultaron lesionadas, por lo que la Gobernación advirtió de la normativa que deben cumplir los municipios

Aunque se desconoce cuál fue el motivo de la pelea, las personas heridas fueron trasladadas hasta el Hospital César Uribe Piedrahíta, en donde fueron atendidas por los médicos, mientras que un par de los involucrados siguen hospitalizados por la complejidad de las heridas que recibieron en diferentes partes de su cuerpo.

Juan Carlos Uribe, secretario de Salud de Caucasia, manifestó que extremaron medidas de seguridad para que no se presenten más riñas durante los días que faltan del evento, que oficialmente comenzó este 28 de diciembre y se extenderá hasta el domingo 4 de enero.

“Se registraron 19 personas lesionadas. Todas las personas afectadas recibieron atención médica oportuna y continúan siendo priorizadas por nuestro personal de salud. Hacemos un llamado a la ciudadanía a vivir estas festividades con responsabilidad, evitando riñas, moderando el consumo de alcohol y acatando las recomendaciones del personal de seguridad y salud que se encuentran en las corralejas”, dijo.



Por su parte, la Gobernación de Antioquia pidió a los municipios cumplir con la normativa estipulada en la Ordenanza 16 de 2025, en la que se destaca la prohibición del ingreso de personas en estado de embriaguez o bajo efectos de sustancias psicoactivas, así como la restricción de participación a menores de 14 años.

Además, se exige la presencia permanente de servicios médicos y veterinarios, seguros obligatorios de accidentes y responsabilidad civil, y el uso de fundas protectoras en las astas de los toros y petos de protección para equinos. Al respecto se refirió, Dionisia Yusti Rivas, gerente de Protección y Bienestar Animal de Antioquia.

“No debemos llevar niños y niñas menores de 14 años a este tipo de actividades para protegerlos de cualquier riesgo y que todas las actividades, especialmente las taurinas y las peleas de gallos, deben estar autorizadas por la secretaría de gobierno en cumplimiento, no solamente de esta ordenanza, sino también de todo lo que ha regulado la Corte Constitucional”, agregó la funcionaria.

Publicidad

A su vez, los eventos de este tipo deben contar con un Plan de Emergencia y Contingencia aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, con medidas para prevenir incendios, colapsos estructurales, estampidas, explosiones e intoxicaciones, además de garantizar la presencia de bomberos, personal médico, ambulancias y un puesto de primeros auxilios, así como la solidez de la carraleja. Allí es obligatoria la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) con participación de autoridades municipales, organismos de socorro, fuerza pública y el Dagran.

El ente departamental fue enfático en indicar que hay prohibición absoluta de elementos que causen dolor, lesiones o muerte a los animales, en coherencia con la Ordenanza 18 de 2020 y la jurisprudencia constitucional, por lo que cualquier instrumento punzante o cortante debe ser reemplazado por elementos que no generen daño.