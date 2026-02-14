Asesinan a tres personas en Barranquilla mientras consumían licor dentro de una vivienda

Justo cuando Barranquilla disfrutaba de su segundo día de Carnaval, en el que se realizaron tres desfiles en simultáneo, fue reportado un triple homicidio registrado esta tarde en el barrio Carrizal, ubicado en la localidad Metropolitana de la capital del Atlántico.

Las víctimas en esta ocasión fueron identificadas como César Andrés Moya Meza, de 35 años; John Jairo Manzur Rodríguez, de 47 años; y Luis Gabriel Solano Villa, de 50. Todos, al parecer, cercanos, pues estaban dentro de una vivienda consumiendo drogas y bebidas embriagantes cuando un sicario los abordó caminando por la zona.

La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó que los fallecidos se dedicaban a la albañilería, oficios varios y mototaxismo, mientras que en la zona donde se perpetró el ataque hay injerencia de la banda Los Costeños, liderada por Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor.

El episodio ya es investigado por unidades especiales, las cuales verifican en estos momentos cámaras de seguridad en el sector para encontrar a los responsables. Además, aún no hay una línea clara que pueda conducir a los motivos de este atentado.



De hecho, informó la Policía que las víctimas alcanzaron a ser llevadas por la comunidad hasta la Clínica San Ignacio, aunque médicos de turno reportaron que a su ingreso ya no tenían signos vitales.

En la mañana de este sábado, el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, aseguró desplegar un operativo de más de 2.000 uniformados para garantizar la seguridad en Barranquilla durante los Carnavales.

“Todo nuestro compromiso está con la seguridad de los ciudadanos; tenemos toda nuestra capacidad volcada para garantizar la tranquilidad de todos durante estas celebraciones”, mencionó.

Asimismo, agregó: “Invitamos a todos los barranquilleros y visitantes a vivir el Carnaval con responsabilidad, respetar las normas de convivencia y reportar cualquier situación sospechosa. La seguridad es una tarea de todos y la información ciudadana es fundamental para actuar de manera oportuna”.