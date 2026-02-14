En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Inversiones forzosas
General Edwin Urrego
Emergencias por lluvias en Córdoba

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Caribe  / Asesinan a tres personas en Barranquilla mientras consumían licor dentro de una vivienda

Asesinan a tres personas en Barranquilla mientras consumían licor dentro de una vivienda

Así fueron identificados los fallecidos en Barranquilla: César Andrés Moya Meza, John Jairo Manzur Rodríguez y Luis Gabriel Solano Villa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad