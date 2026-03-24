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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Mineros queman vehículos y desconocen primeros acuerdos para levantar protesta en Bajo Cauca

Mineros queman vehículos y desconocen primeros acuerdos para levantar protesta en Bajo Cauca

El paro minero sigue a pesar de la intervención de la Gobernación de Antioquia y otras autoridades de carácter nacional.

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