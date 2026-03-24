Mineros queman vehículos y desconocen primeros acuerdos para levantar protesta en Bajo Cauca

Más de una semana cumplen los bloqueos, la incineración de carros y motos, la intimidación de la comunidad en el Bajo Cauca antioqueño, por lo que tuvo que intervenir la Fuerza Pública, especialmente en el municipio de Caucasia donde avanza la protesta minera por la destrucción de su maquinaria amarilla.

Aunque el Gobierno nacional y la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba alcanzaron acuerdos sobre las 20 peticiones, a mitad de camino se quedaron atrancados los diálogos y solo se alcanzaron 7 compromisos, porque hubo una intervención de la Undemo, antiguo Esmad.

Los ánimos se caldearon y algunos de los presentes ocasionaron desmanes. Videos que circulan en redes sociales evidenciaron dificultades para el paso de ambulancias y la quema de una moto, que se sumó a la incineración de una retroexcavadora de una reconocida empresa en los primeros días de la protesta.

"Le puteó esta chimbada, quemaron uno aquí en el puente... No puede pasar los buses... ¿Por qué?... No, pero eso, que llega el ESMAD y quite eso.... Papi hasta donde llegamos tienen barricadas y pararon todos los carros" relataron los habitantes de la zona.



Además, hasta esta madrugada, buses o carros que pasaban por Caucasia o Tarazá, los manifestantes les lanzaron piedras, que por fortuna no generaron una tragedia. Además saquearon el supermercado D1 del barrio Asovivienda en medio de batalla campal con la fuerza pública, sobre la Troncal.

Ante ello, durante el PMU con presencia de los ministros del Interior y de Defensa Armando Benedetti y Pedro Sánchez, respectivamente, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió intervención de la fuerza pública

"Antioquia y Colombia entera han estado secuestradas por el caos, mientras el gobierno de Petro negocia sin afán. Es que parece evidente, ni los criminales ni el gobierno tienen afán, el caos les sirve, más aún en estas vísperas electorales. Mientras tanto, miles de colombianos pagan el precio, transportadores, comerciantes, familias enteras que pierden empleos, oportunidades y tranquilidad", destacó Rendón.

Publicidad

Insistió el mandatario local que los ataques a la misión médica, confinamientos a la población civil, restricción y bloqueo de vías, quema de vehículos, desabastecimiento de gas en Nechí - producto del paro minero en el Bajo Cauca- se decidió en PMU, con autoridades nacionales y departamentales, el uso legal y legítimo de la fuerza, tras haber agotado las opciones de diálogo. Agregó que "esto deja de ser una protesta pacífica cuando se vulneran y quebrantan los derechos de los otros ciudadanos”.

Pese a que los manifestantes habilitaron la vía al menos tres horas continuas para facilitar el plan retorno antes de intervención de la fuerza pública, esta se materializó finalmente, disipando los puntos de bloqueo que se habían concentrado en la vía entre Medellín y la Costa Caribe, en los sectores de Campoalegre y La Rotonda de Caucasia.

"Hoy se escuda en el gremio minero en su manifestación para no realizar normalmente su servicio. Hay evidencia de que todo el servicio y de que la comunidad ha estado desarrollando su actividad normalmente. De parte del gremio minero, como líder de la mesa, garantizamos el la libre el libre tránsito del carro de los residuos", manifestó Cristian Hincapié, líder de la manifestación.

Publicidad

Ahora la pregunta principal es entonces en qué quedaron las negociaciones, que se habían planeado retomar el jueves 26 de marzo. Esteban Pavas, asesor jurídico de la Mesa Minera, expuso que los delegados del Gobierno nacional fueron los que solicitaron volver a Bogotá para elevar consultas jurídicas a sus entidades y poder ver hasta dónde podían pactar otros acuerdos con quienes protestan.

"El gobierno nos pidió que se vayan de retirar para Bogotá para consultar sobre ciertos temas que en este momento no cuenta la norma o hay un vacío jurídico y pusieron como fecha de regreso el día jueves. Durante este tiempo continúan los cierres intermitentes de dos horas cerrados y se abren media hora", afirmó Pavas.

Sobre las afectaciones, la Asociación de Transportadores de Pasajeros en el departamento dice que son 6.300 pasajeros perjudicados diariamente y pérdidas por 360 millones. A la par, Felipe Muñoz Monroy, directivo de Colfecar en Antioquia, da un balance de 1.500 vehículos de carga afectados y pérdidas por 3.000 millones al día por los sobrecostos.

"Pérdida solamente en los sobrecostos operativos de aproximadamente tres mil millones de pesos día. En lo que corresponde a la ruta Antioquia hacia el Norte del país, no existe una ruta eficiente alterna. Recordemos que la vía por Urabá está cerrada por tres puentes caídos, luego nos deja la vía por el Magdalena Medio, pero son cuatrocientos kilómetros adicionales", destacó Muñoz.

Finalmente, el alcalde de Caucasia, Jhoan Montes, advirtió sobre pérdidas económicas y escasez de alimentos en el municipio. A ello se suman las dificultades de abastecimiento de gas natural en Nechí, municipio donde los manifestantes habrían instalado una guaya imposibilitando el paso por el río que lleva el mismo nombre.