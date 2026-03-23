Más de 1.7 millones de dólares en pérdidas suma Cerro Matoso por paro minero en Córdoba

A punto de volverse insostenible está la operación en la empresa Cerro Matoso en Córdoba, debido a los ocho días de bloqueos que se suman por el paro minero en la vía que conecta a los municipios de Montelíbano y Puerto Libertador, y los cuales han derivado en pérdidas económicas de hasta 1,7 millones de dólares.

Para Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, resulta grave que 400 de sus trabajadores no tengan la posibilidad de relevo en sus turnos. Sin embargo, también ve con preocupación las 120 toneladas de níquel producido que se han acumulado, sumando los cerca de 50 contratos que se suspendieron parcial o totalmente.

“Más de 2.000 trabajadores han visto afectados sus derechos al trabajo y a la libre movilidad. Cerca de 400 personas se encuentran en la planta sin posibilidad de relevo de turnos de manera habitual. En paralelo, la operación enfrenta restricciones severas que comprometen su estabilidad: continúa suspendida la salida de ferroníquel hacia Cartagena, con 13 camiones que diariamente dejan de despacharse (más de 440 toneladas por día), mientras que el ingreso de insumos sigue restringido, afectando procesos que requieren operación continua. Adicionalmente, cada día dejan de ingresar al proceso 20 camiones de mineral (cerca de 1.600 toneladas) provenientes de Queresas y Porvenir, operación de Cerro Matoso en Planeta Rica, profundizando la afectación productiva”, escribieron en un comunicado.

“Las pérdidas económicas ya son significativas y continúan en aumento. A la fecha, se han acumulado pérdidas superiores a 120 toneladas de níquel en producción que representan USD 1,7 millones, derivados de la interrupción en el desarrollo normal de la operación y de las restricciones en el suministro de insumos esenciales”, agregaron.



Dice Cerro Matoso que esta situación de bloqueo no solo impacta a la compañía, sino a toda la cadena de valor que depende de la operación. “Cerro Matoso y su personal, que son completamente ajenos a los motivos que han originado el paro minero, están siendo gravemente afectados por una situación externa que hoy vulnera derechos fundamentales y pone en riesgo la estabilidad de una operación industrial estratégica para la región y el país”, sostuvieron.

Cerro Matoso opera bajo un modelo industrial continuo las 24 horas del día. La prolongación de este bloqueo incrementa los riesgos operativos, especialmente en procesos críticos como el funcionamiento de los hornos, que requieren condiciones estables para evitar afectaciones a la infraestructura y a la seguridad de las personas.

La compañía alega que respeta el derecho a la protesta pacífica; sin embargo, para ellos no es aceptable que, en el marco de estas manifestaciones, se vulneren los derechos fundamentales de terceros ajenos a la situación. “La continuidad de este bloqueo está generando un impacto significativo sobre trabajadores, contratistas y comunidades que dependen de esta operación”, es su punto de vista.

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“Hacemos un llamado urgente a las autoridades nacionales, regionales y locales para que, en el ejercicio de sus competencias, actúen de manera inmediata y efectiva para restablecer la movilidad en la zona, proteger los derechos fundamentales y evitar que esta situación continúe escalando con consecuencias cada vez más graves para la región”, culminaron.