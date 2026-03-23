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Más de 1.7 millones de dólares en pérdidas suma Cerro Matoso por paro minero en Córdoba

Dice Cerro Matoso que esta situación de bloqueo no solo impacta a la compañía, sino a toda la cadena de valor que depende de la operación.

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