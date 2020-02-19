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Cerro Matoso
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Más de 1.7 millones de dólares en pérdidas suma Cerro Matoso por paro minero en Córdoba
Dice Cerro Matoso que esta situación de bloqueo no solo impacta a la compañía, sino a toda la cadena de valor que depende de la operación.
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Se levantan bloqueos de comunidades que afectaron operaciones de Cerro Matoso, en Córdoba
Más de cuatro días duraron los bloqueos a la mina que produce más de 52.000 toneladas de ferroníquel al año y que mantenía a 450 personas encerradas en la planta desde el domingo.
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Cerro Matoso advierte suspensión de operaciones por bloqueos de comunidades vecinas a la mina
La minera informó que 450 trabajadores de la compañía permanecen encerrados en la planta desde el pasado domingo debido a los bloqueos que adelantan comunidades afro e indígenas.
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Entregan tercera fase del SENA en Cerro Matoso que beneficiará a más de 45.000 personas
Tiene más de 3.200 metros cuadrados y permitirá los habitantes de Córdoba puedan cursar carreras técnicas, tecnológicas y agropecuarias.
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“La investigación de la Contraloría carece de sustento”: Cerro Matoso
La compañía dice que el ente de control incluyó regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar.
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Compensación a indígenas por $148.000 millones no es por daños en salud: Cerro Matoso
Las compensaciones, según el presidente de Cerro Matoso, fueron para consultas previas con las comunidades sobre medio ambiente e inversión social.
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Autoridades deben pagar por su omisión en caso Cerro Matoso, según abogados
La demanda se anunció a través de un comunicado de la firma Lawyers Enterprise, pero se hará efectiva la próxima semana.
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Cerro Matoso interpondrá recursos legales ante cobro de regalías
A juicio de la compañía, la reclamación hecha por la Agencia Nacional de Minería es irregular.
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Los reparos de magistrados que no votaron contra Cerro Matoso
Señalaron que se deja un mal precedente jurídico.
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Indemnización de USD 400 millones a Cerro Matoso la pidieron los abogados: líder zenú
El líder indígena añadió que, pese a la decisión de la Corte Constitucional, no se quedarán quietos y seguirán luchando porque hay daños irreversibles en su comunidad.