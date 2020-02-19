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Blu Radio  / Cerro Matoso

Cerro Matoso

  • Planta Cerro Matoso.jpg
    Instalaciones de Cerro Matoso.
    Cortesía
    Caribe

    Más de 1.7 millones de dólares en pérdidas suma Cerro Matoso por paro minero en Córdoba

    Dice Cerro Matoso que esta situación de bloqueo no solo impacta a la compañía, sino a toda la cadena de valor que depende de la operación.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Se levantan bloqueos de comunidades que afectaron operaciones de Cerro Matoso, en Córdoba

    Más de cuatro días duraron los bloqueos a la mina que produce más de 52.000 toneladas de ferroníquel al año y que mantenía a 450 personas encerradas en la planta desde el domingo.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Cerro Matoso advierte suspensión de operaciones por bloqueos de comunidades vecinas a la mina

    La minera informó que 450 trabajadores de la compañía permanecen encerrados en la planta desde el pasado domingo debido a los bloqueos que adelantan comunidades afro e indígenas.

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    Edificio del Sena en Córdoba
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Nación

    Entregan tercera fase del SENA en Cerro Matoso que beneficiará a más de 45.000 personas

    Tiene más de 3.200 metros cuadrados y permitirá los habitantes de Córdoba puedan cursar carreras técnicas, tecnológicas y agropecuarias.

  • 346502_BLU Radio// Cerro Matoso. Foto: Noticias Caracol
    BLU Radio// Cerro Matoso. Foto: Noticias Caracol
    Nación

    “La investigación de la Contraloría carece de sustento”: Cerro Matoso

    La compañía dice que el ente de control incluyó regalías por hierro, que la compañía no está obligada a pagar.

  • 346502_BLU Radio// Cerro Matoso. Foto: Noticias Caracol
    BLU Radio// Cerro Matoso. Foto: Noticias Caracol
    Nación

    Compensación a indígenas por $148.000 millones no es por daños en salud: Cerro Matoso

    Las compensaciones, según el presidente de Cerro Matoso, fueron para consultas previas con las comunidades sobre medio ambiente e inversión social.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Autoridades deben pagar por su omisión en caso Cerro Matoso, según abogados

    La demanda se anunció a través de un comunicado de la firma Lawyers Enterprise, pero se hará efectiva la próxima semana.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Cerro Matoso interpondrá recursos legales ante cobro de regalías

    A juicio de la compañía, la reclamación hecha por la Agencia Nacional de Minería es irregular.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Los reparos de magistrados que no votaron contra Cerro Matoso

    Señalaron que se deja un mal precedente jurídico.

  • 315868_Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Blu Radio. Cerro Matoso. Foto: El Espectador
    Nación

    Indemnización de USD 400 millones a Cerro Matoso la pidieron los abogados: líder zenú

    El líder indígena añadió que, pese a la decisión de la Corte Constitucional, no se quedarán quietos y seguirán luchando porque hay daños irreversibles en su comunidad.

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