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Paro minero en Antioquia: en Nechí no hay gas natural y en Caucasia hubo problemas con basuras

La empresa Rednova informó que se quedaron sin este servicio porque los vehículos compactadores no alcanzaran a ingresar al municipio. Se esperan decisiones del PMU.

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