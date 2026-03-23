Paro minero en Antioquia: en Nechí no hay gas natural y en Caucasia hubo problemas con basuras

Mientras las autoridades avanzan en el puesto de mando unificado tras ocho días del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño, las comunidades siguen siendo las más afectadas. Es el caso del municipio de Nechí, que se quedó sin gas natural, pues según informó la empresa RENNOVA que presta este servicio, los vehículos compactadores no han podido pasar. Al respecto, habló Farides Banquet, afectada por la falta de gas.

Por su parte, en el municipio de Caucasia hubo dificultades que ya fueron solucionadas en las últimas horas con la recolección de basuras, dijo Cristian Hincapié, el líder de la mesa minera del Bajo Cauca, Valdivia y sur de Córdoba, que los manifestantes han permitido el paso del camión que adelanta esta labor.

"Futuraseo se escuda en el gremio minero en su manifestación para no realizar normalmente su servicio. Hay evidencia de que todo el servicio y de que la comunidad ha estado desarrollando su actividad normalmente. De parte del gremio minero, como líder de la mesa, garantizamos el libre el libre tránsito del carro de los residuos", aseguró. Por su parte, la compañía divulgó imágenes recolectando las basuras.

Por lo pronto sigue la expectativa tras esta reunión en la que se definirá qué ocurrirá con los bloqueos, teniendo en cuenta que la mesa de diálogos con el Gobierno nacional y la mesa minera se reanuda el jueves 26 de marzo y continúan los bloqueos intermitentes en la vía entre Medellín y la Costa Caribe.



Transportadores, también afectados

Colfecar Antioquia da un balance de 1.500 vehículos de carga afectados y pérdidas por 3.000 millones al día por los sobrecostos. Por su parte, la Asociación de Transportadores de Pasajeros en el departamento dice que son 6.300 pasajeros perjudicados diariamente y pérdidas por 360 millones.