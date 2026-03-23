Gobernador denuncia quema de motos y afectación a misión médica en paro minero en Antioquia

Este lunes festivo ya son 8 días de bloqueos y por ello, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó la intervención de la Fuerza Pública en la vía de Medellín hacia la costa Caribe, por los hechos de orden público que se han registrado en medio de las protestas en el Bajo Cauca, Valdivia y el sur de Córdoba.

Y es que videos que circulan en redes sociales registraron el momento en el que un adulto mayor que transitaba por la zona de los bloqueos en Caucasia le quitan su motocicleta y momentos después en incinerada en vía pública. Pero no fue el único hecho, las imágenes también registraron que algunos de los manifestantes increpan a los ocupantes de una ambulancia que transitaba por el sector, con pacientes en su interior, a la que se sube un hombre que intenta abrir la puerta y luego el vehículo es sacudido y golpeado.

Según dijo el gobernador no puede haber diálogo en medio de bloqueos, por lo que le pidió al ministro de Defensa Pedro Sáhcez que ordene el desbloqueo y a la Fiscalía que investigue a los responsables de los hechos violentos.

"La vía sigue cerrada, se tomaron el puente. Hombre, eso es una vergüenza. A los mineros ancestrales respeto, escucha y oportunidades; a los criminales, toda la fuerza de autoridad. Y yo sí le pido a la fiscalía judicializar a quienes promueven estos bloqueos y usan las comunidades como escudo. Y señor ministro de defensa, espero ya haya llegado de Miami, pero es urgente que usted le ordene a la fuerza pública un desbloqueo inmediato", expuso el mandatario.



Para Rendón, es importante tener en cuenta que tras la minería no formal también hay redes criminales, quienes podrían estar detrás de las acciones vandálicas que también incluyeron la quema de una retroexcavadora de una reconocida empresa minera legal, en El Bagre, en los primeros días de la manifestación.

Pese a los acuerdos parciales que ya llegaron con el Gobierno nacional en siete de las 20 peticiones, siguen los bloqueos en los sectores de La Rotonda y Campoalegre de Caucasia, en la vía hacia la Costa Caribe, con pasos intermitentes para vehículos cada dos horas durante 30 minutos.

#Atención En medio del paro minero en el Bajo Cauca, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunció que manifestantes impidieron el paso de una misión médica. Aseguró que los responsables de los bloqueos le quitaron y quemaron una moto a un campesino que pasaba. pic.twitter.com/jTAV6IntSD — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) March 23, 2026