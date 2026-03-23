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Gobernador denuncia quema de motos y afectación a misión médica en paro minero en Antioquia

El mandatario le pidió al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se orden desbloquear la vía a la Costa Caribe y que no se puede dialogar en medio de estas restricciones.

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