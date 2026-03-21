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Sigue paro minero en Antioquia: manifestantes han llogrado acuerdos en solo 7 de los 20 peticiones

La mesa continuará activa durante todo el puente festivo en donde se espera se lleguen a un acuerdo definitivo, mientras que persisten los bloqueos intermitentes.

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