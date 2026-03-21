Sigue paro minero en Antioquia: manifestantes han llogrado acuerdos en solo 7 de los 20 peticiones

Por segundo día consecutivo, los delegados del Gobierno nacional y los representantes del paro minero en el Bajo Cauca antioqueño se sentaron para tratar de llegar a acuerdos que permitan levantar los bloqueos que persisten en dos puntos del municipio de Caucasia. No obstante, el quinto día de las manifestaciones no fue el escenario para poner fin a las protestas.

Según reconocieron los representantes de las partes, los avances no han sido significativos, ya que se están abordando temáticas complicadas, como las intervenciones de la Fuerza Pública, que sigue siendo uno de los puntos neurálgicos en las negociaciones.

Alexander Otero, director de Formalización del Ministerio de Minas y Energía, manifestó que los diálogos están avanzados y que durante este 20 de marzo solo se logró avanzar en dos puntos, teniendo en cuenta que en el primer día se alcanzaron acuerdos en cinco puntos.

"De un diálogo franco, honesto, a veces duro, pero sobre todo pensando en las soluciones que nos han planteado en el pliego. De los veinte puntos, hemos avanzado en siete y seguiremos trabajando por buscar soluciones para los mineros y las mineras de la región", indicó Otero.



Desde el lugar de las negociaciones, esperan que en el sexto día de paro minero se logre avanzar significativamente, para que los bloqueos se puedan alzar de manera definitiva antes de que se acabe el fin de semana y que así la nueva semana pueda comenzar sin las restricciones de movilidad que hoy hay en sectores de Antioquia y Córdoba.

Hay que mencionar que sobre la mesa hay puntos como la formalización minera, los derechos humanos en operativos, la sostenibilidad ambiental y la participación territorial. Sobre el primero de ellos, el Ministerio destacó los avances, con más de 2.200 mineros ya vinculados a procesos formales y más de 600 en trámite.

