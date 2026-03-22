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Blu Radio  / Nación  / "Estamos asumiendo sobrecostos operativos insostenibles": Colfecar tras paro minero

"Estamos asumiendo sobrecostos operativos insostenibles": Colfecar tras paro minero

Las manifestaciones han sido protagonizadas por cerca de 8.000 mineros, que han derivado en el cierre total de puntos fundamentales de conexiones viales en el Bajo Cauca antioqueño y Córdoba.

paro minero.jpg
Colfecar, ha elevado un llamado urgente al Gobierno nacional ante lo que califican como una situación insostenible.
Foto: @Colfecar en X.
Por: Laura Olarte
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Actualizado: 22 de mar, 2026

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