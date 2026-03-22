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Siguen bloqueos en el Bajo Cauca: Gobierno nacional y mesa minera solo alcanzaron acuerdos parciales

Las partes pactaron continuar el próximo 26 de marzo. La Defensoría del Pueblo indicó que acompañarán el proceso para lograr la concertación de un acuerdo definitivo.

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