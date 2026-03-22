Siguen bloqueos en el Bajo Cauca: Gobierno nacional y mesa minera solo alcanzaron acuerdos parciales

Pese a no haber avanzado más allá de siete acuerdos sobre las 20 peticiones que tienen los manifestantes, el Gobierno nacional y representantes de la Mesa Minera lograron un acuerdo parcial durante el sexto día del paro.

Según informó la Defensoría del Pueblo en la reunión que se llevó a cabo en el municipio de Caucasia, en la sede de la Universidad de Antioquia, se suscribió un acta de acuerdo parcial luego de tres días de conversaciones, pero el punto álgido sigue siendo los operativos por parte del Ministerio de Defensa.

"La mesa de de diálogo se suspende. Se suspende, porque el gobierno no ha reconocido la maquinaria amarilla, como parte de un proceso formal. Para ellos, tener tres, cuatro, cinco máquinas, sin importar los argumentos técnicos, es mediana y gran minería, por lo cual para los conceptos individuales del personal de la agencia, estas máquinas no pasarían los criterios de formalización", indicó un líder de la manifestación.

En lo que sí se logro avanzar fue en que se adelantará la construcción conjunta de una propuesta para la legalización de la mediana minería. Además, se definieron compromisos para la instalación de mesas técnicas ambientales, la solicitud de certificaciones en zonas con potencial minero, y la realización de jornadas de socialización normativa y bancarización dirigidas a pequeños mineros.



También quedó el compromiso de realizar 10 horas diarias de trabajo en la mesa de diálogo y la “garantía de no estigmatización y judicialización en el marco del ejercicio de la protesta social pacífica adelantada por la mesa minera”.

Por lo pronto y pese a este acuerdo parcial, continuarán los bloqueos en el sector de Campoalegre y La Rotonda en el municipio de Caucasia. Cada dos horas, durante 30 minutos, habilitarán el paso y seguirá el corredor humanitario. Este 26 de marzo se retoman los diálogos.