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Diálogo entre mineros y Gobierno nacional en el Bajo Cauca ha avanzado en 5 de 20 peticiones

Sigue sin tocarse el tema más álgido relacionado con los operativos de la fuerza pública y la quema de maquinaria. Continúan cierres intermitentes de la troncal a la Costa Caribe.

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