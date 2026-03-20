Diálogo entre mineros y Gobierno nacional en el Bajo Cauca ha avanzado en 5 de 20 peticiones

En medio de las conversaciones que el Gobierno nacional sostiene en Caucasia con líderes mineros, la situación de orden público se viene complicando, luego de que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, denunciara que había sido quemada maquinaria de una reconocida empresa legal afirmando que , “el diálogo con los manifestantes no puede ser un cheque en blanco”.

"Señor ministro, la protesta social no puede ser un cheque en blanco para ejercer el terrorismo y para amedrentar a la población. Yo le pido respetuosamente que ordene a la fuerza pública a actuar con contundencia y levantar todos los bloqueos", afirmó.

Los bloqueos siguen, con paso controlado por 30 minutos y lo que denominan los manifestantes como corredor humanitario.

En contraste, voceros de la Mesa Minera del Bajo Cauca, Valdivia y Sur de Córdoba, destacaron que continúan en diálogo y que, como resultado de la primera jornada, pactaron lo concerniente al eje del Distrito Agrominero y Pesquero que, según el Ministerio de Minas, tiene como objetivo analizar la viabilidad técnica, ambiental y administrativa de 21 áreas con potencial minero. Esteban Pavas, asesor jurídico de la Mesa Minera.



"Hay dos viceministros, un director de minas y se inició el diálogo. Son 20 peticiones, se avanzaron en cinco. Quedó pactado que se dialogaba de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ayer estuvimos en la defensoría del pueblo y hoy continuamos en la Universidad de Antioquia", detalló.

Otros puntos sobre la mesa son la formalización minera, los derechos humanos en operativos, la sostenibilidad ambiental y la participación territorial. Sobre el primer punto, el Ministerio destacó los avances con más de 2.200 mineros ya vinculados a procesos formales y más de 600 en trámite.

Por lo pronto, la mesa de diálogo continuará este viernes en Caucasia, hasta las 6:00 de la tarde y buscando lograr acuerdos sobre los 15 puntos restantes, teniendo en cuenta que el más álgido es el de los operativos que adelanta el Ministerio de Defensa y en los que se han quemado maquinaria para estas labores.