Transporte hacia la Costa Caribe bajó un 70 % por paro minero: viajeros reportan tiquetes a $190.000

En pleno puente festivo, el paro minero completa seis días y ya está generando fuertes impactos en el transporte intermunicipal entre Medellín y la Costa. Desde la Terminal del Norte, las operaciones hacia destinos del Caribe, así como hacia el Bajo Cauca, Nordeste y otras zonas del norte del país, se han reducido hasta en un 70 %, afectando diariamente a cerca de 6.300 pasajeros.

Viajeros consultados reportan un aumento considerable en los precios de los tiquetes, situación que se explica, en parte, por los desvíos que deben tomar los buses ante los bloqueos en las vías. Estas rutas alternas pueden alargar los trayectos entre cuatro y cinco horas adicionales, incrementando los costos operativos para las empresas transportadoras.

"Íbamos de Medellín para Barranquilla, nos toca por la vía al Magdalena medio, que porque hay cierres de los mineros. La verdad, el tiquete está muy elevadísimo. Imagínate, yo lo averigué en la página y salía en 120 mil cada uno. Y acá me costó $190 mil", expuso Víctor Andrés Morales.

"Aumentaron los tiquetes, pues el precio. Yo soy de allá, natal de Córdoba y voy para la vía a Montería, $150 mil costó.Esto está un caos, más demora, más gasto", dijo a su turno Wilson Zapata.



Samir Echeverri, director ejecutivo de la Asociación de Transportadores de Pasajeros, señaló que la situación ha tenido repercusiones en cerca de 150 operaciones diarias en ambos sentidos. Además, advirtió sobre el impacto económico del paro, que deja pérdidas aproximadas de $360 millones diarios para el sector.

"Las empresas determinaron no hacer aumento del valor de los tiquetes y por esto hoy estamos solicitando muy especialmente al gobierno nacional para que rápidamente pueda dar solución a esta situación que nos afecta a nosotros como transporte intermunicipal, poder tener una Semana Santa para la cual nos habíamos preparado", expuso.

Las empresas, según explicó, continúan asumiendo costos fijos de operación pese a la disminución en la demanda y las restricciones en las vías, lo que agrava la situación financiera de propietarios y transportadores.

Publicidad

Mientras persisten los bloqueos, el servicio sigue operando con limitaciones y bajo condiciones que afectan tanto a usuarios como a las empresas del sector.

