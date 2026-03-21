En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Investigación a Petro en EEUU
Cielo Rusinque
Chuck Norris
Convocatoria Selección

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Transporte hacia la Costa Caribe bajó un 70 % por paro minero: viajeros reportan tiquetes a $190.000

Transporte hacia la Costa Caribe bajó un 70 % por paro minero: viajeros reportan tiquetes a $190.000

Desde la terminal del Norte, viajeros reportan altos precios en los tiquetes, por los desvíos de los buses por rutas alternas que tienen hasta cinco horas más de viaje.

Publicidad

Publicidad

Publicidad