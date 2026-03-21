Autoridades en Antioquia activan 37 frentes de maquinaria amarilla para vías este puente festivo

Ante el considerable aumento que tendrá el flujo de vehículos por los seis corredores viales principales de Antioquia, las autoridades anunciaron medidas para los puntos afectados por las lluvias, para evitar congestiones, con maquinaria amarilla que pueda disipar cualquier dificultad.

Según la Gobernación de Antioquia todas las vías están habilitadas, pero hay novedades y entre los municipios afectados en sus vías se destacan destinos turísticos como Amagá, Hispania, Andes y Jardín en el Suroeste antioqueño, así como otros puntos del Occidente y Oriente del departamento.

"Contamos hoy con 37 frentes de maquinaria amarilla actuando en las subregiones, además de los contratos de mantenimiento de reacción inmediata, por si ocurre cualquier incidente o accidente. Como todas las vías están habilitadas, invitamos a todos los antioqueños, a los colombianos, a que vayan a los municipios, a las sus regiones, a visitar esa hermosa geografía", indicó Horacio Gallón, secretario de Infraestructura.

Por los bloqueos del paro minero en los sectores de La Rotonda y Campoalegre de Caucasia, la vía hacia la Costa Caribe tiene pasos intermitentes para vehículos durante 30 minutos.



Otras medidas son la restricción para los vehículos de carga hacia el Suroeste, en el sector de Puente Iglesias y medidas de contraflujo este domingo y lunes en el túnel de Oriente hacia Medellín, así como también en la vía Pacífico 1 en Amagá, entre las 5:00 de la tarde y las 9:00 de la noche para facilitar el regreso de viajeros.

"Los municipios te están esperando, aprovechemos, hagamos turismo, porque tenemos todas las vías a cargo del departamento en perfectas condiciones", aseguró el secretario.