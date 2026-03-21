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Autoridades en Antioquia activan 37 frentes de maquinaria amarilla para vías este puente festivo

Aunque los corredores están habilitados, hay restricciones por el paro minero en la vía a la Costa Atlántica y algunas afectaciones en vías a municipios turísticos.

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