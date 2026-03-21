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“No me interesan los procesos en EE.UU.”: presidente Petro sobre presunta investigación de la DEA

El mandatario aseguró que en Colombia nunca lo han acusado de algo similar a lo que sugiere la publicación en un medio estadounidense.

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