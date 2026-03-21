“No me interesan los procesos en EE.UU.”: presidente Petro sobre presunta investigación de la DEA

Por medio de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario se refirió a las presuntas investigaciones de fiscales de Estados Unidos que lo relacionarían con el narcotráfico. El presidente aseguró que no le interesan dichos procesos estadounidenses, ya que afirmó que en Colombia nunca lo han acusado de algo como lo sugiere esta publicación en el periódico The New York Times.

“No me interesan los procesos en EE. UU. porque en mi país jamás me han acusado de algo como sugiere el The New York Times. No hace mucho dijo lo contrario. Luego, si es cierto, no lo sé. Son investigaciones que llamamos aquí preliminares, que provienen apenas de la derecha colombiana y sus amigos que he extraditado, y sus amigos en el Departamento de Estado. No creo que sea Trump”, señaló el mandatario.

De acuerdo con AP, registros de la DEA indican que el mandatario colombiano ha sido mencionado en múltiples investigaciones desde 2022. Estas indagaciones se apoyan, en gran parte, en entrevistas con informantes confidenciales que han señalado supuestas conexiones con estructuras del narcotráfico internacional.

Sin embargo, el mandatario aseguró que él lleva años luchando y denunciando vínculos entre narcotraficantes y algunos políticos del Congreso. “No tengo miedo de investigaciones. Llevo décadas de investigaciones sobre mí porque es el costo que debo sufrir por decir la verdad”, agregó.



Horas antes, el mandatario ya había negado dichos vínculos en otro mensaje, en el que aseguró que en Colombia no existe ninguna investigación con relación a esto, debido a que nunca en su vida ha hablado con un narcotraficante.

El defensor del paramilitarismo que yo personalmente denuncié a riesgo de mi vida, dice que debo responder..¿Responder qué?.



Que los paramilitares digan si usted los estafó o no. El dinero con el que pagaron provenía del narcotráfico y la extorsión.



Yo no tengo haciendas ni… https://t.co/6J7it9P2fG — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 21, 2026

“La gente con conciencia tranquila no se inmuta por los actos electorales sucios de sus amigos en los medios estadounidenses. Sé que buscan ahora es intervenir para que el progresismo pierda y ganen los amigos y defensores de los verdaderos narcotraficantes”, concluyó el mandatario en su mensaje.

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Por el momento, la embajada de Colombia en Estados Unidos asegura que esta información tiene fuentes anónimas y no presenta hallazgos, y agrega que debe leerse en su contexto completo y abordarse con la cautela que merecen tales relatos no verificados.