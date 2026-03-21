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Blu Radio  / Mundo  / Juzgan a seis personas en España por engañar a jóvenes en Colombia para trata de blancas

Juzgan a seis personas en España por engañar a jóvenes en Colombia para trata de blancas

La Fiscalía pide para la principal acusada una pena de 32 años y cuatro meses de prisión por presuntamente captar y prostituir a mujeres.

Captura
Captura, imagen de referencia
Foto: ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 21 de mar, 2026

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