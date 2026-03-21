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Gobernantes en Antioquia piden a autoridades colombianas investigar también al presidente Petro

Luego de que se conociera que Estados Unidos está investigando a Gustavo Petro por presuntos vínculos con el narcotráfico, Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón pidieron indagar.

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