Gobernantes en Antioquia piden a autoridades colombianas investigar también al presidente Petro

Las investigaciones que está adelantando la justicia estadounidense sobre presuntos nexos del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con el narcotráfico ya ha generado la reacción de mandatarios en el departamento de Antioquia que han sido críticos de la situación y que, además, ha pedido que las autoridades colombianas también se sumen a las indagaciones.

De acuerdo con la información suministrada por The New York Times, se busca esclarecer, entre otros aspectos, si el mandatario sostuvo encuentros con narcotraficantes o si habría solicitado aportes de estas personas durante su campaña presidencial, hecho que fue cuestionado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

“Esto tiene nombre propio: alias 'Calarcá'. El Gobierno ha pretendido arrodillar al Estado colombiano frente a esta estructura criminal. Se le entregó información de inteligencia y terminó en libertad. El presidente Petro ha actuado, en la práctica, como defensor de oficio de alias 'Calarcá'”, señaló Rendón a través de su cuenta de X.

Incluso, el mandatario fue tan vehemente que aseguró que, “para atacar a Antioquia están siempre listos; pero, para perseguir a los verdugos de nuestro pueblo, miran con complicidad hacia otro lado”, señalando nuevamente al presidente de la República.



Otro que salió a pronunciarse fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien manifestó que es una situación que ya había denunciado mientras estaba en campaña presidencial, precisamente, cuando se enfrentó contra Gustavo Petro.

Hay que mencionar que las investigaciones están siendo lideradas por las fiscalías de Manhattan y Brooklyn con la participación de fiscales especializados en narcotráfico internacional, así como agentes de la Administración para el Control de Drogas y del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional.

