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Levantan el paro minero en el Bajo Cauca: manifestantes anunciaron haber alcanzado un "sano acuerdo"

El Gobierno nacional había retomado este mismo viernes su participación en la mesa de diálogos tras cuatro días por fuera de ella.

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