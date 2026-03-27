Levantan el paro minero en el Bajo Cauca: manifestantes anunciaron haber alcanzado un "sano acuerdo"

Luego de 12 días de bloqueos y protestas, se levantó el paro minero que mantenía bloqueada, a la altura del Bajo Cauca, la vía que de Medellín conduce a la Costa Caribe.

Según anunciaron los voceros de los manifestantes, agradeciendo a la Gobernación de Montería, el levantamiento del paro se da luego de haber alcanzado un "sano acuerdo" con representantes del Gobierno nacional que este mismo viernes había retomado su participación en la mesa de diálogos tras cuatro días por fuera de ella.

"Es un error restablecer los diálogos cuando estas protestas han estado rodeadas de varios hechos de terror que han afectado a la población civil, por supuesto", había asegurado el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón.

Cabe recordar, por otra parte, que desde la Mesa Minera, a través de su abogado, habían rechazado las declaraciones que vinculan a los protestantes con el Clan del Golfo, calificándolas como "una estigmatización muy fuerte".



"Quiero agradecerle aquellos mineros que estuvieron con nosotros y nos acompañaron en la manifestación, hoy nos debemos a ello. Esto es para ustedes y por ustedes. Se levanta oficialmente el paro", Cristian Hincapié, vocero de los mineros.

Afectaciones del paro minero en Antioquia

Mientras tanto, sobre las afectaciones que había generado el paro minero, además de la quema de algunos vehículos y alteración del orden público, el alcalde de El Bagre, en diálogo con Blu Radio, había advertido de una crisis en la educación de la subregión con "30.000 estudiantes desescolarizados".

Luego del anuncio, se espera que la movilidad regrese a la normalidad en los puntos donde los manifestantes adelantaban concentraciones, es decir, en vías como Segovia-Caucasia y Tarazá-Caucasia. Además se espera que en las próximas horas voceros de le Mesa Minera y el Gobierno nacional entreguen detalles de los acuerdos alcanzados.

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"Está habilitada la vía por el sector de Cisneros, que pasa por Vegachí y llega al Bajo Cauca para conectar con la Troncal de Occidente", dijo el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en diálogo con Recap de Blu Radio.