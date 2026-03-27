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No es hora de cálculos políticos: viceministro de Diálogo a gobernador de Antioquia por paro minero

El funcionario del Gobierno nacional cuestionó la actitud del mandatario departamental en medio de las conversaciones y alteraciones al orden público durante los últimos días en el Bajo Cauca.

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