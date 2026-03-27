No es hora de cálculos políticos: viceministro de Diálogo a gobernador de Antioquia por paro minero

Pocas horas después que nuevamente la delegación del Gobierno nacional retomara el espacio diálogo con la Mesa Minera para lograr conjurar el álgido paro minero en el Bajo Cauca, que ya cumple 12 días, hay tensiones también entre las autoridades.

Así quedó en evidencia tras un duro pronunciamiento de Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social, en el que cuestionó la actitud del gobernador Andrés Julián Rendón frente a la movilización y la reactivación de las conversaciones.

El alto funcionario del Gobierno nacional mostró su extrañeza por declaraciones del mandatario departamental donde afirmó que era un error retornar al diálogo cuando persistían acciones como los bloqueos de vías, pese a que según Rondón, por información del Ministerio de Defensa en las últimas horas 24 horas no se han reportados hechos vandálicos en municipios de la región.

"Es un error restablecer los diálogos cuando estas protestas han estado rodeadas de varios hechos de terror que han afectado a la población civil, por supuesto. Quema de unos cinco camiones, motocicletas de transeúntes humildes", sostuvo Rendón.



Rondón pidió al gobernador un comportamiento acorde a las circunstancias sin seguir generando divisiones que podrían desencadenar en más confrontaciones entre la fuerza pública y la población civil.

"No podemos estar haciendo señalamientos ni esta es hora de estar haciendo cálculos políticos electorales. Estamos hablando de llegar a un acuerdo con personas que hacen parte de las organizaciones mineras. Son vidas humanas las que se ponen en riesgo. Señor gobernador, la fuerza y la violencia no nos conducen a ninguna parte", afirmó.

De igual manera, invitó al gobernador a las conversaciones que avanzan en el municipio de Caucasia, a propósito de la presencia de delegados del departamento de Córdoba en la mesa, pero también la visita del gobernante de Antioquia a la subregión para respaldar a la policía.

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"Lo invito como viceministro a que venga acá. Aquí está la Procuraduría, aquí está la Defensoría. ¿Por qué sí pudo venir la Gobernación de Córdoba? Porque están los representantes y varios alcaldes de municipios de su departamento dialogando con las personas", cuestionó Rondón.

Tras estas declaraciones, a través de su cuenta en X Andrés Julián Rendón reiteró que es “enemigo de los bloqueos, el caos y el terrorismo” y que las peticiones de los mineros debe resolverlas el Gobierno nacional tras la remoción de la delegación minera al departamento.

“Mi tarea es devolverles a mis paisanos y a otros colombianos la libre movilidad, la seguridad y la protección. Vinimos al Bajo Cauca a respaldar a nuestros uniformados y a decir que las vías de hecho no se permiten”, afirmó.