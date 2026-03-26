Amenaza de grupos armados en paro minero: "El premio es que camioneros cojan miedo y no se muevan”

Blu Radio conoció en exclusiva unos audios en los que se estarían coordinando ataques contra camiones con el fin de sembrar miedo entre los transportadores en el Bajo Cauca antioqueño, en medio de la crisis de orden público derivada del paro minero.

“Es que nosotros no ganamos nada enfrentándonos a ellos. El premio de nosotros es que los camioneros cojan miedo y no se muevan, ¿ya? Hay que quemarle ese carro”, dice uno de los audios que conoció Blu Radio en exclusiva.

La denuncia se conoce en momentos en que distintos gremios transportadores han encendido las alarmas por amenazas directas contra el sector y por una escalada de violencia que ya deja, al menos, cinco camiones incinerados, saqueados y apedreados en distintos corredores estratégicos en el departamento de Antioquia. A esto se suman las millonarias pérdidas económicas que empieza a dejar la parálisis en varios puntos del departamento.

Por su parte, la presidenta de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), Nidia Hernández, rechazó, a través de su cuenta en la red social X, los hechos de alteración del orden público en contra del gremio transportador, entre ellos la quema y saqueo de camiones, así como los ataques con piedras a vehículos cuyos conductores permanecían en su interior.



Además, Hernández recordó que entre 2023 y febrero de este año el sector ha soportado 2.480 bloqueos viales, con pérdidas que superan los 11,8 billones de pesos.



Balance de las vías, según la Asociación de Transportadores de Carga

En diálogo con Blu Radio, Anderson Quiceno, director de la Asociación de Transportadores de Carga (ATC), entregó un balance sobre el estado de las principales vías del departamento. Señaló que los corredores hacia Chocó amanecieron en completa normalidad, pese al complejo panorama de seguridad en algunas zonas del occidente del país.

Sobre el suroccidente antioqueño, explicó que se presenta un bloqueo a la altura de La Pintada, protagonizado por transportadores de la zona, especialmente conductores de jeep dedicados al transporte de personas y carga hacia distintas veredas.

En cuanto a la vía hacia Urabá, Quiceno advirtió que la movilidad sigue siendo compleja debido a la caída de puentes en el sector de La Coquita, lo que impide el paso de vehículos pesados y dificulta la conexión hacia la Costa Atlántica por ese corredor.

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Frente a las rutas hacia Caucasia, aseguró que las dos vías amanecieron desoladas y marcadas por el miedo. Según dijo, lo que se percibe en la zona es “terror” y “temor”, al punto que la movilidad permanece prácticamente paralizada.

Sobre la vía hacia Bogotá, indicó que no ha sufrido mayores afectaciones por hechos de orden público, aunque cuestionó con dureza sus condiciones de infraestructura. Según explicó, se trata de un corredor en estado precario, con tramos que, en la práctica, funcionan como una trocha.

Finalmente, mencionó que en los corredores que comunican con Puerto Berrío y Puerto Triunfo no se han reportado bloqueos ni mayores percances hasta ahora.

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Quiceno también hizo un llamado urgente a las autoridades para que se atiendan las causas de fondo de la crisis y se garantice la seguridad de los transportadores en las carreteras del país.

“Estas son las consecuencias de dieciséis años de incumplimientos a la gente, no solamente por el Gobierno central o nacional, sino también por los gobiernos departamentales y municipales. Prácticamente, la política se convirtió en una especie de reality o show por redes sociales, mientras generaciones enteras han resultado afectadas por promesas que nunca se cumplieron”, afirmó.

Además, pidió mayor respaldo para la fuerza pública y reclamó que se les entreguen las herramientas necesarias a militares y policías para poder actuar frente a la grave situación de orden público.

“Tienen que cuidarse los camioneros, entre los camioneros”, enfatizó el director de la Asociación de Transportadores de Carga.