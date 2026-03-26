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Blu Radio  / Nación  / Amenaza de grupos armados en paro minero: "El premio es que camioneros cojan miedo y no se muevan”
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Amenaza de grupos armados en paro minero: "El premio es que camioneros cojan miedo y no se muevan”

Audios conocidos por Blu Radio revelarían la coordinación de ataques contra camiones para sembrar miedo entre los transportadores en el Bajo Cauca antioqueño.

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