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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alcalde de El Bagre advierte crisis educativa por paro minero: "30.000 estudiantes desescolarizados"

Alcalde de El Bagre advierte crisis educativa por paro minero: "30.000 estudiantes desescolarizados"

El mandatario explicó que la suspensión de clases presenciales también responde al temor de las familias por los disturbios.

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