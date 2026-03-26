Alcalde de El Bagre advierte crisis educativa por paro minero: "30.000 estudiantes desescolarizados"

El paro minero en El Bagre, Antioquia, completa 11 días y ya deja una grave crisis educativa en el Bajo Cauca. Así lo advirtió Marco Trespalacio, alcalde de El Bagre, en diálogo con Mañanas Blu, donde aseguró que miles de estudiantes han tenido que abandonar temporalmente las aulas por la situación de orden público.

De acuerdo con el mandatario, cerca de 8.000 estudiantes urbanos permanecen en modalidad semiescolarizada, trabajando desde casa con guías. Sin embargo, el impacto es mayor en toda la subregión: “En los seis municipios le pongo unos 30.000 estudiantes”, afirmó, evidenciando la magnitud de la desescolarización.

Trespalacio explicó que la suspensión de clases presenciales también responde al temor de las familias por los disturbios. “No están yendo al colegio, porque los padres incluso tienen que salir corriendo a buscar los niños cuando se presentan estas situaciones”, señaló, al describir un entorno de inseguridad creciente.



Consecuencias del paro minero en Bajo Cauca

La crisis educativa se suma a problemas de confinamiento y desabastecimiento que enfrentan los habitantes del Bajo Cauca. Según el alcalde, “estamos confinados prácticamente, desabastecimiento de alimentos, no tenemos gas”, en medio de bloqueos, protestas y alteraciones del orden público.

En ese contexto, el mandatario también reportó afectaciones al comercio local por actos vandálicos y cierres preventivos. “Ayer a las 4 de la tarde empezaron a cerrar el comercio por temor”, dijo, tras mencionar daños a establecimientos comerciales durante la jornada más reciente de protestas.



Sobre el origen del paro minero, Trespalacio cuestionó la falta de cumplimiento de acuerdos en años anteriores. Aseguró que “cada año hay un paro, hay promesas y no se cumplen”, y señaló que parte del problema radica en actividades de mediana minería sin títulos en la zona.

Finalmente, el alcalde hizo un llamado a replantear las formas de protesta para evitar mayores afectaciones a la población civil. “Deben cambiar la forma de hacer ese reclamo, no es contra el pueblo”, concluyó, advirtiendo que no ve una solución cercana al paro si no hay nuevos planteamientos por parte de los mineros.