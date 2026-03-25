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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / MinTransporte expedirá directiva para garantizar seguridad en vías afectadas por paro minero

MinTransporte expedirá directiva para garantizar seguridad en vías afectadas por paro minero

Solicitaron al Ministerio de Defensa unidades especializadas y drones en corredores críticos del Bajo Cauca antioqueño.

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