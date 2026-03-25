MinTransporte expedirá directiva para garantizar seguridad en vías afectadas por paro minero

La quema de al menos cinco tractocamiones en menos de 24 horas en vías del Bajo Cauca durante protestas por el paro minero ha tenido eco en entidades del orden nacional que en las últimas horas anunciaron acciones para reforzar la seguridad en la zona.

Así lo indicó el Ministerio de Transporte, desde donde reportaron la activación de acciones urgentes en coordinación con el Ministerio de Defensa para proteger la vida de los conductores, especialmente de carga pesada, y garantizar la movilidad en la región.

Se trata de una directiva de seguridad que implica el despliegue de intervenciones puntuales en corredores críticos con unidades especializadas como ingenieros militares y la presencia de drones para prevenir y controlar alteraciones al orden público.

Anderson Quiceno, presidente de la Asociación de Transportadores de Carga, ha sido crítico no solo de la falta de acciones por parte de las autoridades durante el paro, sino que también ha manifestado su preocupación por los sobrecostos que está generando para el gremio la toma de rutas alternas para llegar a la Costa Caribe desde Medellín.



"Recorridos que tienen que aumentar entre los 300 y 800 kilómetros de más, sobrecostos asociados día a día para cada camionero entre un millón y un millón setecientos mil pesos, dependiendo de la carga y el destino de la mercancía. Esto, básicamente, nos deja a nosotros con una vía disponible, que es la vía por el Magdalena Medio, toda vez que en la vía por Urabá hay puentes caídos por las lluvias", explicó Quiceno.

En su pronunciamiento, el Ministerio de Transporte también resaltó que, de manera paralela, siguen avanzando en medidas estructurales para el sector, incluyendo resoluciones que mejoran las condiciones de operación y el monitoreo permanente de las condiciones de seguridad.