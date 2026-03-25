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Blu Radio  / Nación  / Pasto advierte pérdidas en Semana Santa por cierre fronterizo y falta de diálogo

Pasto advierte pérdidas en Semana Santa por cierre fronterizo y falta de diálogo

El alcalde del municipio asegura que no hay diálogo entre ambos países tras el cierre de la frontera e imposición de aranceles, por lo cual advierte graves consecuencias a comercio en Semana Santa.

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