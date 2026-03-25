Pasto advierte pérdidas en Semana Santa por cierre fronterizo y falta de diálogo

A pocos días de iniciar la Semana Santa en Colombia, la Alcaldía de Pasto, Nariño, asegura que, por el cierre fronterizo y la falta de diálogo entre los gobiernos para levantar la medida y eliminar los aranceles, se podría perjudicar gravemente a los comerciantes. Según cifras entregadas por el mandatario del municipio de Pasto, Nicolás Martín Toro, en la Semana Mayor pueden ingresar entre 4.000 y 5.000 vehículos de turistas desde Ecuador para visitar los templos religiosos.

“Cómo podemos ser competitivos si tenemos la frontera cerrada y, además, si los dos presidentes se enfrascan en una decisión. Un llamado para que resuelvan rápido; se trata de que los territorios tengamos mecanismos económicos para tener sostenibilidad”, concluyó el alcalde.

Entre tanto, según el mandatario, tanto el municipio como la Gobernación de Nariño han apoyado al Gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, en estas instancias se sienten abandonados, concluyendo esto como “un cierre de conversaciones”.

“Nosotros en Pasto, en Nariño, ha habido un alto apoyo al Gobierno nacional, pero en estos momentos casi que se han cerrado las conversaciones entre los países y no hemos tenido una razón favorable”, aseguró.



Asimismo, temen que, si esto no prospera y no hay señales de apertura, los comercios no tendrán buenas ganancias, ya que, para esta temporada, según el mandatario, el dólar es una moneda fuerte en el municipio.