Agencia Nacional de Minería había advertido en 2025 de irregularidades en mina de oro La Mandinga

En medio de la polémica por la mina de oro ilegal en terrenos de una base militar en el Bajo Cauca antioqueño, la Agencia Nacional de Minería aseguró que ya había advertido hace varios meses sobre posibles actividades ilícitas en La Mandinga

La Agencia Nacional de Minería -ANM- aseguró a través de un comunicado que ya había advertido desde 2025 sobre posibles actividades ilícitas en la mina de oro La Mandinga, ubicada en Cáceres y que estaría bajo el dominio del Clan del Golfo

De acuerdo con la ANM, el 10 de octubre de 2025 le pidió a la Alcaldía de Cáceres activar acciones de amparo administrativo, medidas que buscaban frenar la presencia de terceros no autorizados en la zona y evitar el avance de economías ilegales.

La entidad precisó que, según el Código de Minas de Colombia, corresponde a autoridades locales y policiales verificar los hechos, así como ordenar la suspensión de cualquier actividad minera que no cuente con autorización en áreas tituladas.



La Agencia Nacional de Minería también reiteró que el título minero continúa vigente y avanza en trámites técnicos y ambientales. Estas figuras de formalización permiten ejercer control, exigir obligaciones y garantizar la trazabilidad en la explotación de recursos.

“La lucha contra la extracción ilícita no se combate abandonando los territorios”, señaló la ANM en su pronunciamiento y además enfatizó que el enfoque debe centrarse en la formalización minera y el fortalecimiento de la presencia institucional en el territorio.

Frente a los hechos recientes, la Agencia anunció el traslado del expediente a su sede central en Bogotá con el objetivo de evaluar nuevas medidas y reforzar el seguimiento institucional sobre el caso de La Mandinga.