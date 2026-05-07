Desmantelan laboratorio de coca del Clan del Golfo en zona rural de Santander

En una operación conjunta entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, las autoridades lograron desmantelar un centro de producción de pasta base de coca en zona rural del municipio de Betulia, Santander, afectando de manera significativa las finanzas de estructuras ligadas al narcotráfico.

El operativo fue desarrollado por el Gaula Militar Chicamocha, con apoyo de la SIJIN de la Policía y capacidades tecnológicas del Centro Integrado de Monitoreo, Vigilancia y Reacción Inmediata (CIMVRI). Según las autoridades, el laboratorio pertenecería al grupo armado organizado Clan del Golfo, organización señalada de fortalecer economías ilegales en distintas regiones del país.

De acuerdo con la información oficial, este complejo clandestino tenía capacidad para producir cerca de 200 kilogramos mensuales de pasta base de coca, actividad ilícita que representaría ingresos cercanos a los 506 millones de pesos para la estructura criminal.

La Quinta Brigada del Ejército y Policía Nacional desmantelaron un centro de producción de pasta de coca en zona rural de Betulia, Santander. "El laboratorio es del Clan del Golfo", señalaron las autoridades #VocesySonidos pic.twitter.com/cnGCJViSA2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 6, 2026

"Durante la intervención fueron hallados y destruidos más de 100 kilogramos de clorhidrato de base de cocaína, además de abundantes insumos químicos utilizados para el procesamiento del alcaloide, entre ellos cemento, permanganato, cal, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, gasolina y ACPM", señaló el coronel José Darío Rodríguez, comandante de la Quinta Brigada del Ejército.



Asimismo, las tropas encontraron hornos microondas, canecas metálicas y plásticas, un tanque artesanal y otros elementos empleados en la producción ilegal de estupefacientes.

Las autoridades destacaron que este tipo de operaciones no solo golpean las finanzas de los grupos armados ilegales, sino que también ayudan a frenar el impacto ambiental generado por el uso indiscriminado de sustancias químicas en zonas rurales, donde muchas veces terminan contaminadas fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos.

#LoÚltimo | En zona rural de Betulia, #Santander, tropas del @GaulaMilitares #Chicamocha de la #QuintaBrigada, en coordinación con la @PoliciaColombia, desmantelaron un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca perteneciente al GAO Clan del Golfo.



El complejo… pic.twitter.com/sA6GjFAVIE — Segunda División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div2) May 6, 2026

El hallazgo evidencia además la expansión de economías ilegales en algunas zonas de Santander, donde organizaciones criminales buscan aprovechar áreas rurales para el procesamiento y transporte de drogas.

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Con este resultado, las Fuerzas Militares reiteraron que continuarán las operaciones contra estructuras dedicadas al narcotráfico y otros delitos que afectan la seguridad en Santander y la zona del Magdalena Medio.