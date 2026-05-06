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Allanamientos en Santander permiten incautar más de 30 kilos de marihuana y cocaína

Las autoridades destacaron que estos resultados hacen parte de la ofensiva contra el microtráfico en Santander, una problemática que continúa afectando la seguridad en varios municipios.

FOTO MARIHUANA INCAUTADA BUCARAMANGA.jpg
Foto: Incautación marihuana en Bucaramanga - Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 6 de may, 2026

En medio de operativos contra el microtráfico en el área metropolitana de Bucaramanga y su zona rural, las autoridades lograron la incautación de más de nueve kilos de estupefacientes y la captura de una persona, en acciones que buscan frenar el accionar de estructuras delincuenciales en la región.

El primer procedimiento se llevó a cabo en el barrio Café Madrid, en el norte de Bucaramanga, donde unidades especializadas realizaron un allanamiento a un inmueble abandonado que estaba siendo utilizado como bodega para el almacenamiento de droga.

Durante la intervención, los uniformados hallaron nueve kilos de marihuana empacada en forma de panelas, de las cuales 191 ya estaban dosificadas, además de cinco bolsas con sustancia lista para su distribución. Según las autoridades, este lugar era utilizado por redes criminales para ocultar y preparar estupefacientes que posteriormente eran comercializados en el sector.

“Con estos resultados seguimos impactando de manera directa las estructuras delincuenciales que pretenden consolidarse en nuestros barrios. No vamos a permitir que estos inmuebles sean utilizados para el almacenamiento y distribución de drogas”, señaló el coronel Héctor Daniel García Acevedo.

En un segundo operativo, desarrollado en zona rural del municipio de Betulia, en el sector La Playa, de la vía que comunica Bucaramanga con La Fortuna, las autoridades capturaron a un hombre y lograron sacar de circulación más de 21.000 dosis de base de coca.

De acuerdo con el reporte oficial, el sospechoso intentó huir a pie al notar la presencia policial, atravesando una zona residencial y lanzándose desde un muro de contención de aproximadamente tres metros de altura, lo que le ocasionó una fuerte caída que facilitó su captura.

Las autoridades destacaron que estos resultados hacen parte de la ofensiva contra el microtráfico en Santander, una problemática que continúa afectando la seguridad en varios barrios y que está asociada a otras conductas delictivas como homicidios, hurtos y disputas territoriales entre bandas.

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Los elementos incautados y el capturado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, mientras se avanza en las investigaciones para identificar a otros posibles integrantes de estas estructuras criminales.

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