Una tonelada de estupefacientes incautada y siete capturas: ofensiva de la Armada en el Pacífico

La Armada de Colombia anunció que ha reforzado sus operaciones contra estructuras criminales en el litoral Pacífico, con resultados que impactan directamente al Grupo Armado Organizado, Clan del Golfo, especialmente en el departamento del Chocó.

De acuerdo con la Institución, las acciones han sido desarrolladas por unidades de la Brigada de Infantería de Marina No. 2, en el marco de operaciones ofensivas orientadas a proteger a la población civil, en particular a las comunidades ribereñas que habitan esta región del país.

En lo corrido de 2026, los operativos han permitido la captura de siete presuntos integrantes del Clan del Golfo. A esto se suma el sometimiento a la justicia de otros cuatro miembros de esta organización, quienes decidieron acogerse a programas del Gobierno nacional para su reintegración a la vida civil.

En materia de incautaciones, la Armada reportó el decomiso de más de una tonelada de estupefacientes, entre marihuana y clorhidrato de cocaína. Asimismo, fueron incautados 5.746 galones de insumos líquidos utilizados en la producción de pasta base de coca, lo que representa un golpe a las cadenas de producción de drogas ilícitas en la región.



Los operativos también permitieron el decomiso de ocho armas de fuego, tanto de corto como de largo alcance, y 3.262 cartuchos de diferentes calibres, elementos que, según las autoridades, eran utilizados para sostener el accionar armado de estas estructuras ilegales.

La Armada de Colombia aseguró que estas acciones hacen parte de una estrategia sostenida para debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que operan en el Pacífico.