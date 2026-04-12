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Blu Radio  / Nación  / Una tonelada de estupefacientes incautada y siete capturas: ofensiva de la Armada en el Pacífico

Una tonelada de estupefacientes incautada y siete capturas: ofensiva de la Armada en el Pacífico

La Armada hizo un balance de los operativos adelantados en Chocó y el Pacífico colombiano contra el Clan del Golfo.

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