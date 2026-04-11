Liberan a dos hombres secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Dos hombres que permanecían secuestrados desde finales de marzo en zona rural de Tibú, Norte de Santander, recuperaron su libertad en las últimas horas, según confirmó la Defensoría del Pueblo.

Se trata de Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34, residentes del sector Socuavo Alto, quienes habían sido retenidos el pasado 29 de marzo en el lugar conocido como Barrio Largo.

La liberación se logró en medio de un proceso humanitario acompañado por una comisión integrada, además de la Defensoría, por la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, organismos que facilitaron las condiciones para el retorno seguro de los ciudadanos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, este tipo de acciones reitera la necesidad de que la población civil sea excluida de las dinámicas del conflicto armado, en cumplimiento de los principios del derecho internacional humanitario.



Hoy recuperaron su libertad Eimer Durán Real, de 22 años, y Diosemir Torrado Real, de 34 años, residentes de Socuavo Alto, Tibú, quienes permanecían secuestrados desde el 29 de marzo en Barrio Largo.



Desde la Defensoría del Pueblo acompañamos este proceso junto a la Comisión… — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) April 11, 2026

La entidad insistió en que la libertad de las personas debe prevalecer en cualquier circunstancia y reiteró su llamado a los actores armados para que respeten la vida y la integridad de las comunidades en territorios afectados por la violencia.

Esta liberación en Norte de Santander se da en paralelo a dos hechos violentos en el departamento que ocurrieron este 11 de abril en el que cuatro policías resultaron heridos.

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Por un lado, un atentado con explosivos en Cúcuta dejó un policía herido y obligó a las autoridades a convocar un consejo de seguridad para esclarecer lo ocurrido y evaluar posibles medidas. Mientras que horas después se registró un segundo atentado en el municipio de Ragonvalia, también en Norte de Santander, donde una patrulla de la Policía fue atacada.

