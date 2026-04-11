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Blu Radio  / Nación  / Liberan a dos hombres secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Liberan a dos hombres secuestrados en Tibú, Norte de Santander

Las víctimas fueron entregadas a una comisión humanitaria integrada por la Defensorfía del Pueblo, la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica.

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