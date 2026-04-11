En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Asesinaron a dos jóvenes que habían sido secuestrados por la guerrilla hace un mes en Arauca

Asesinaron a dos jóvenes que habían sido secuestrados por la guerrilla hace un mes en Arauca

Los cuerpos fueron encontrados en la vía Tame–Fortul, con pocos kilómetros de diferencia. Ambos fueron reportados como desaparecidos desde el 11 de marzo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad