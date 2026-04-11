Asesinaron a dos jóvenes que habían sido secuestrados por la guerrilla hace un mes en Arauca

Un hecho de violencia sacude al departamento de Arauca tras el hallazgo de los cuerpos sin vida de una pareja de jóvenes que había sido reportada como desaparecida desde marzo y que, al parecer, estaba en poder de grupos guerrilleros.

El descubrimiento se produjo hacia las 12:30 del mediodía de este viernes 10 de abril de 2026, en la vía que conecta los municipios de Tame y Fortul, a pocos kilómetros del casco urbano de Tame.

De acuerdo con la información preliminar, uno de los cuerpos fue encontrado en el sector conocido como Chontaduro, en la intersección que conduce hacia Puerto Rondón. El segundo cadáver fue ubicado unos kilómetros más adelante, en inmediaciones del sector de Crispulandia.

Aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente la identidad de las víctimas, versiones extraoficiales señalan que se trataría de Yulissa Andrea Rojas Navarro, de 28 años, quien trabajaba como manicurista, y su pareja, Jonathan José Rosales Briceño.



Ambos habían sido secuestrados el pasado 11 de marzo cuando se movilizaban en una motocicleta desde la ciudad de Arauca hacia la región del Sarare, un trayecto que realizaban con frecuencia. Desde entonces, no se tenía información sobre su paradero.

Este doble homicidio se suma a la creciente ola de violencia que afecta al piedemonte araucano, una región históricamente golpeada por la presencia de actores armados y por los enfrentamientos entre estructuras ilegales.

Las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y confirmar plenamente la identidad de las víctimas.