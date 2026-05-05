“Crecimiento pobre y mediocre”: Fenalco arremete contra el Gobierno desde Bucaramanga

Durante la Asamblea General de Afiliados de Fenalco realizada en Bucaramanga, el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal Sanclemente, se refirió al panorama político y económico del país, asegurando que el sector empresarial enfrenta un momento complejo marcado por la desaceleración.

El dirigente gremial afirmó que Colombia está “terminando un tercer semestre con una desaceleración, con nubarrones y algunas cosas positivas”, pero cuestionó el crecimiento económico proyectado para 2025, que según dijo será del 2,6 %.

“Nosotros lo calificamos como mediocre, pobre. Colombia es un país que, con la dinámica empresarial que tiene, puede crecer tranquilamente entre el 4 % y el 5 % si los astros se alinean y si hay un gobierno que entienda que se tiene que trabajar con el sector productivo”, sostuvo.

Cabal también lanzó críticas directas al Gobierno del presidente Gustavo Petro, al señalar que, en su opinión, la administración actual ha “estigmatizado, insultado y dividido al empresariado”, en lugar de trabajar de la mano con el sector productivo.



En su intervención, agregó que las cifras recientes tampoco son alentadoras.

“En el primer trimestre vamos al 1,8 %, que es mediocre, donde varios sectores de la economía están afectados. Cuando el Gobierno saca pecho por ese 1,8 %, casi todo está fundamentado en el crecimiento de la administración pública; eso se llama burocracia, es un sector improductivo”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Fenalco calificó como “tres periodos terribles” para la economía nacional los recientes años marcados por los paros, la pandemia y el actual gobierno, insistiendo en la necesidad de generar confianza y condiciones favorables para el crecimiento empresarial.