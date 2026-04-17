Concierto de J Balvin este 18 de abril dinamizará la economía de Bucaramanga: Fenalco

El concierto de J Balvin este sábado 18 de abril en Bucaramanga, como parte de la gira nacional ‘Ciudad Primavera’, no solo genera expectativa entre los fanáticos del artista de reggaetón, sino también en los sectores económicos de la ciudad, que proyectan un importante movimiento comercial durante el evento.

De acuerdo con el director de Fenalco en Santander, Alejandro Almeyda, la experiencia en otras ciudades evidencia el impacto de este tipo de espectáculos. En Medellín, el artista logró dinamizar ventas por más de 13.000 millones de pesos, mientras que en Cali la cifra superó los 20.000 millones, especialmente en sectores como hotelería, restaurantes, logística y comercio.

Para Bucaramanga, las proyecciones son igualmente positivas. “Se estima que el concierto podría generar un crecimiento en ventas entre $8.000 y $15.000 millones. Además, se espera que la ocupación hotelera alcance hasta un 70 %, lo que representaría una recuperación importante para el sector”, señaló Almeyda.

El gremio también anticipa un aumento en la actividad de restaurantes, con incrementos entre el 15 % y el 30 % frente a un fin de semana habitual. Otros sectores como el transporte, taxis y comercio en general podrían registrar alzas cercanas al 15 %.



Otro de los impactos clave será la generación de empleo. Se calcula que el evento podría crear alrededor de 2.000 puestos de trabajo temporales, tanto directos como indirectos, en áreas como logística, montaje y servicios.

Desde Fenalco destacan la importancia de seguir promoviendo este tipo de eventos con artistas de talla nacional e internacional, señalando que la respuesta del público ha sido positiva y que este tipo de espectáculos contribuyen a dinamizar la economía local.