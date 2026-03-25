En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Incendio en Cali
Accidente de avión Hércules
Gustavo Petro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin y cinco canciones que convirtieron el reggaetón colombiano en fenómeno global

J Balvin y cinco canciones que convirtieron el reggaetón colombiano en fenómeno global

Estas canciones no solo representan distintas etapas de J Balvin, sino también el camino de una generación de artistas que llevó la música urbana latina a nuevas audiencias.

Publicidad

Publicidad

Publicidad