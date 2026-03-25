J Balvin y cinco canciones que convirtieron el reggaetón colombiano en fenómeno global

En la historia reciente de la música latina hay canciones que no solo dominaron playlists, radios y discotecas, sino que terminaron por definir una época. En ese mapa de himnos imprescindibles, J Balvin ocupa un lugar central con un catálogo que ayudó a transformar el reggaetón colombiano en una fuerza cultural global. Desde colaboraciones que marcaron tendencia hasta sencillos que cruzaron generaciones, varias de sus canciones siguen siendo parte del ADN del género.

El catálogo de J Balvin sigue marcando el pulso del reggaetón latino y hoy vuelve a tomar fuerza en la conversación musical con canciones que ya son parte del ADN del género. En el marco de sus próximas presentaciones, varios de sus temas más representativos resurgen como piezas esenciales del llamado “Manual del Perreo”.

Entre ellos destaca “La Canción”, una de las joyas de OASIS, el álbum colaborativo con Bad Bunny. Con una mezcla de nostalgia, desamor y una producción elegante, el tema se convirtió en un clásico moderno del urbano latino. En ese mismo proyecto sobresale “Que Pretendes”, una canción más enérgica y directa que reafirmó la química artística entre ambos exponentes y el alcance global del reggaetón hecho en Latinoamérica.

J Balvin // Foto: suministrada

Otro de los cortes que consolidó la propuesta de OASIS fue “Un Peso”, una muestra de la versatilidad de J Balvin y su capacidad para explorar nuevas texturas dentro de la música urbana. Esa búsqueda sonora también ha sido una constante en su carrera y una de las razones por las que su catálogo se mantiene vigente.



Fuera de ese universo, “Rojo” mostró una faceta más introspectiva del artista, con una propuesta visual y musical que conectó desde un lugar más emocional. Por su parte, “Safari” se mantiene como uno de los temas más recordados de su discografía: un himno de fiesta que ayudó a posicionar al reggaetón colombiano como una fuerza global.

Estas canciones no solo representan distintas etapas de J Balvin, sino también el camino de una generación de artistas que llevó la música urbana latina a nuevas audiencias. Hoy, su repertorio sigue sonando con la misma fuerza con la que ayudó a cambiar la historia del género.