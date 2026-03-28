Ryan Castro y J Balvin se vuelven a unir para liderar estrenos musicales

Tras el éxito de “Tonto”, Ryan Castro y Balvin se vuelven a unir para darle cierre a marzo con una gran canción como “Pal Agua”. Canción que se volvió viral en poco tiempo y con un gran movimiento de parte del público.

Menos de 24 horas, le dijo Balvin a Castro que tenía para sumarse a esta nueva canción cuando se la presentó en redes y, sin pensarlo, se sumó en tiempo récord para poco después mostrarle pedazos de la letra a sus seguidores, demostrando la gran relación que hay entre ambos a la hora de trabajo y crear cosas juntos.

El sencillo se estrenó el jueves 26 de febrero con su videoclip oficial, grabado en Miami, y que cuenta con la participación de varios personajes nuevos y ficticios, y algunos ya vistos en Tonto, como la mujer y el zorro animados, referencias a ¿Quién mató a Roger Rabbit?", explicaron del equipo de los artistas.

Artistas de popular se unen por la Selección Colombia

la música siempre ha tenido un lugar especial en esto y comienzan a salir diferentes canciones para ambientar el torneo, ahora, el turno fue de la música popular de la mano de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Paola Jara, Arelys Henao, Jessi Uribe, Alzate, Jhon Alex Castaño, Francy, Jhonny Rivera y Ciro Quiñonez.



La propuesta no solo busca conectar con los aficionados al fútbol, sino también con todos los colombianos que viven cada partido como un evento familiar, emocional y profundamente identitario. El mensaje es claro: once artistas, millones de hinchas y una misma ilusión nacional.

Lista de estrenos musicales de la semana

Al lado de estos dos sencillos, se unieron más producciones para esta semana, desde EP hasta nuevas canciones que le dieron un nuevo aire a la industria y a las lista de reproducción. Estos son todos los estrenos:



"Feid vs. Ferxxo" de Feid: arranca el Green Print del paisa, la primera de cuatro partes en donde comienza una nueva era en su carrera como artista, apuntando a crear una narrativa en donde se juega con el perreo como con los sonidos románticos.

"Duro" de Skrillex y Young Miko: una canción que presentada ante miles de personas en el último día del Festival Estéreo Picnic 2026. La unión de dos artistas que le dan un toque a la fiesta con este ritmo de electrónica y urbano de la puertorriqueña.

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"TUTUTU" de Elena Rose y Alleh: el dúo venezolano presenta esta canción romántica con un ritmo caribeño al mejor estilo de ambos artistas. Invitada y creada para bailar, dedicar y disfrutar al lado de esa persona ideal en una fiesta.

"A.M.O.R" de Luis Alfonso y Pipe Bueno: una canción llena de pasión y romance en su letra. Exploran la conexión y la intimidad entre dos personas, con versos que combinan coqueteo, sensualidad y picardía, al más puro estilo de la música popular colombiana.

"Una Aventura en vivo" de Ozuna: la nueva canción del artista sigue dando de qué hablar trayendo de regreso el movimiento de urbano, que, en su momento, lo tuvo liderando las principales listas de reproducción. Retomando el ADN del reguetón clásico que lo posicionó como una de las figuras más influyentes del género.

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"Para terminar en nada" de Nanpa Básico: fusión de afrobeats a un ritmo pausado y una línea de guitarra sensual en donde el mensaje es claro: una carta para un amor que no valoró todo el esfuerzo que se hizo para que todo quedara en nada.

"Vuelve de Ricky Martín, Tini y Los Ángeles Azules: fusiona la esencia romántica del tema original con el inconfundible sonido de la cumbia de Los Ángeles Azules y la sensibilidad pop contemporánea de TINI, dando como resultado una reinterpretación que conecta con nuevas audiencias sin perder su esencia.

"Si te quedas" de Ela Conem: la bogotana sigue apostando por un sonido fresco en su estilo musical. Ahora, presenta un electropop que mezcla synth pop y pop urbano, explorando el deseo y la atracción entre dos personas. Con un sonido electrónico envolvente y una interpretación directa, el sencillo refleja ese momento en el que solo importa el presente.

"El avión" de Monsieur Periné y Carlos Vives: “Muchas veces las decisiones de migrar no tienen que ver solo con papeles o fronteras, sino con lo que uno lleva en el corazón y con la búsqueda de una vida mejor. La historia de los migrantes es la historia de personas que dejan todo por una oportunidad, y eso siempre tiene un costo emocional", indicaron sobre la canción.

"Mantis" de Greeicy y Cultura Profética: mezcla un sonido reggae cargado de atmósferas místicas y un mensaje profundamente espiritual sobre la transformación, la paciencia y la fuerza interior. Inspirada en una experiencia que la artista vivió en agosto de 2025, cuando una mantis religiosa se posó junto a su oído.

"De los 30 para arriba" de Joaquín Guiller: el estilo del artista se plasma en esta canción abordando con picardía el atractivo que entre más viejo, más bueno. O eso dicen algunas mujeres cuando comienzan a buscar su hombre ideal.

"Sin tanto visaje" de Zaider: luego de su presentación en el FEP, el artista llega con este sencillo para ponerle ritmo para recordar que la vida es corta y solo queda bailarla. "Quisimos mostrar mi "nuevo mundo" y un aire renovado, enfocándonos mucho en la calidad de la imagen, el styling y una estética mucho más global y profesional”, dijo.

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"Dele de Nath y DFZM: hecha para la fiesta y la discoteca, esta canción trae un ritmo para poner a moverse a todos hasta el piso. Esta nueva colaboración llega después de un tiempo importante de crecimiento en las carreras de ambos artistas, demostrando que su trabajo conjunto sigue funcionando.

"Karibe" de 10 QUI y Jhay P: eafirma su apuesta por este sonido que ha impulsado constantemente a través de sus canciones, consolidándose como uno de los artistas que ha creído y trabajado por su expansión.

"Dios no se equivoca" de Jarka: relata la historia de dos personas que, pese a no poder estar juntas, conservan la certeza de que su amor fue real y profundo. La canción transmite la idea de que, si ese vínculo no logra materializarse en esta vida, existe la esperanza de que el destino vuelva a unirlos en otra.

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"Bajo mi corteza" de Katie James: una sonoridad de bolero clásico —con guitarras, bongó y contrabajo— fusionada con una sensibilidad contemporánea. Producida por Beto Ojeda y grabada en Bogotá, la pieza funciona como una declaración emocional que invita a vivir sin afán.

"Declaraciones menstruales" de Lalywood: “Este álbum postmoderno tiene como objetivo ayudar a sentir. No fue producido para explicar qué es la regla o cuáles son sus distintas fases, sino que busca que cada persona que la escuche sienta lo que vivimos las mujeres en general en cada fase del ciclo por medio de la música”, explicó.

"3M" de DJ Matt: on esencia afro que une los universos sonoros de Colombia y Nigeria a través de una historia cargada de deseo, nostalgia y emociones pendientes. En colaboración con Wolfy y BigBen, la canción aborda esos vínculos que, aunque marcados por el pasado, siguen latiendo entre la memoria, la química y lo no resuelto.

"De Locos" de Mari La Carajita: construye un sonido sensual y profundamente bailable que invita a dejarse llevar por el ritmo y disfrutar cada instante. El tema gira en torno a la química espontánea que surge entre dos personas, explorando el magnetismo del movimiento.

"Vivo en el tiempo" de Caloncho: un álbum que convierte al tiempo en un espacio emocional desde el cual invita a vivir el presente con calma, gratitud y disfrute. Co-producido junto a Juan Pablo Vega, el disco reúne ocho canciones originales atravesadas por una filosofía clara.

"El Diferente" de Nacho Acero: directo y auténtico, donde Nacho se muestra sin filtros después de 17 años de carrera sólida, aprendizajes y evolución constante. Aquí no solo encontramos al intérprete romántico que lo consolidó.

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"Ahí Estaré" de Arod: un sencillo de afrobeat con el que apuesta por una narrativa romántica y nostálgica sobre el amor incondicional, la espera y las segundas oportunidades. La canción, nacida en un campamento musical en Copacabana, mezcla su esencia urbana con ritmos afro.

"PDT" de Danny Polo: aborda la historia de dos personas que deciden no involucrarse emocionalmente, pero terminan cruzando límites que cambian la relación entre ambos.

"Dishype" de SOMA: el dúo colombiano propone una forma distinta de hacer las cosas, más conceptual, más cuidada y profundamente conectada con la identidad. No están replicando fórmulas internacionales, están construyendo una propia.

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"Todo lo que haces para no acordarte de mí" de NIC: vuelve a poner en primer plano las emociones más crudas del desamor. En este sencillo, la artista retrata con honestidad esa sensación de descubrir que alguien intenta superar una historia pasada repitiéndola con otra persona, convirtiendo la nostalgia, la ironía y la herida emocional en el centro de la narrativa.