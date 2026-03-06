Shakira, Beéle, Juanes y J Balvin lideran los estrenos musicales de la semana

Arrancó otro mes lleno de música. En pocos días, marzo llegó con producciones que, en muy poco, se viralizaron y dieron de qué hablar en redes sociales. Pero cuatro artistas en especial fueron los protagonistas de la semana, en donde lo más positivo es que todos fueron colombianos.

Primero fueron vistos en Barranquilla grabando el video de la canción y, finalmente, el sencillo vio la luz. “Algo Tú” era, sin duda, el estreno más esperado de esta semana, de un dúo que ya había mostrado un poco de lo que era capaz cuando lanzaron una sesión juntos de “Hips Don’t Lie’ al lado de Ed Sheeran.

Shakira y Beéle entregaron una canción con un ritmo cautivador, con ritmos alegres y con matices de la costa Caribe colombiana, demostrando una vez más por qué son dos grandes representantes de esta región.

JuanesTeban, más que un álbum es una carta personal

Ese proyecto finalmente vio la luz a la medianoche del 6 de marzo, con un total de 16 canciones que, según el propio Juanes, representan un viaje íntimo por su vida como artista y como persona, incluyendo momentos difíciles y experiencias que han marcado su camino.



El álbum también cuenta con importantes colaboraciones de artistas como Mon Laferte, Conociendo Rusia, Bomba Estéreo y Rawayana, quienes aportan distintos sonidos y matices a la producción. Más allá de los invitados, Juanes explicó desde Casa Spotify en Bogotá que cada canción narra momentos muy personales de su vida.

J Balvin enciende la fiesta de la Copa del Mundo

La espera terminó y, finalmente, llegó una de las primeras canciones que encenderán la fiesta del Mundial 2026. ‘El Niño de Medellín’ será uno de los grandes protagonistas de esta fiesta y con esta canción, de la mano de Coca Cola, presenta todo un universo que da idea de lo que será este evento internacional.

El video en versión anime le da un toque futurista y, sin bien no tiene una letra profunda, el ritmo encaja perfecto para lo que significan las emociones de la Copa del Mundo.

Lista de estrenos musical de esta semana

Si bien estos cuatros colombianos se destacaron en este inicio de marzo de 2026, más música también llegó por parte de otros, por eso, vea acá el listado completo de los estrenos que llegaron:



“Apambichao” de Maluma y Manuel Turizo: una canción que transmite un estado emocional a través de ritmos folclóricos movidos, invitando a disfrutar y bailar. La cultura, el movimiento y la esencia urbana convierten cada escena en una celebración viva de Colombia.

“Pico y Chao (WSound 08)” de Kris R, Ovy On The Drums y Westcol: una canción polémica de una promesa incumplida. Con la participación del ‘Trap en Colombia’, el proyecto del creador de contenido presenta esta canción que retrata lo que es un amor pasajero en donde lo que primaba era la diversión.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” de Harry Styles: compuesto por 12 canciones y presenta varias características técnicas destacadas. Uso de instrumentación híbrida, combinando sintetizadores analógicos, guitarras funk y programación electrónica.

“Dominiquiendo Mix” de Felipe Peláez, Eddy Herrera y Sergio Vargas: una canción hecha para bailar y disfrutar de principio a fin. Un merengue que conecta generaciones revive clásicos y los presenta con una producción fresca, moderna y llena de potencia.

“Muchas (MUCHAS) Gracias” de Laura Maré: la cantautora colombiana presenta este sencillo como una carta de despedida para un amor que no funcionó, pero que queda el agradecimiento de lo bueno que se alcanzó a vivir.

"Más Cara" de Bad Gyal: reclama y redefine espacios tradicionalmente dominados por hombres dentro del género, canalizando confianza, placer y autoexpresión desde una perspectiva femenina propia y contundente.

"Pinterest" de Anitta: inspirado por el sonido 100% brasileño de la samba y la MPB, “Pinterest” explora referencias que forman parte de la trayectoria musical de la cantante, con una letra que narra las delicias de dejarse llevar por un amor ligero y acogedor.

“La Teta Pirata” de Aterciopelados: una canción que nació en un momento difícil de la vida de Andrea, que, por una enfermedad, perdió, pero se volvió más fuerte en su ser. Fusiona ranchera y milonga, evoca la cadencia del vals latinoamericano y la introspección del bambuco colombiano, tiende puentes hacia el huapango mexicano y la chacarera argentina.

“VIDA MÉXICO!”: el reconocido cantante mexicano le hace un álbum especial a su tierra natal. Con sencillos llenos de sentimiento y una carta sincera a lo que significa ser de esa parte del mundo. Este nuevo material incluye 15 canciones y un bonus track y cuenta con colaboraciones de grandes figuras de la música mexicana como Pepe Aguilar y Ana Bárbara.

“Día 3” de Dante Spinetta: marca un nuevo avance creativo para el ganador del Latín Grammy, Dante Spinetta. El artista argentino propone un álbum concebido como un viaje emocional de sanación y autodescubrimiento. Un trabajo que mezcla funk con influencias de la música popular latinoamericana y el disco. Además, reflexiona sobre temas como los algoritmos en plataformas digitales y el exceso de información, pero también plantea la necesidad de reconectar con el amor y las emociones reales en el mundo actual.

“Chico Chapinero” (con Juan Pablo Vega) de OPA!: una colaboración con el cantautor Juan Pablo Vega que combina ironía, sensibilidad pop y observación urbana para retratar con humor las dinámicas actuales de las citas y las idealizaciones alrededor del amor. En la canción, la banda toma como inspiración el arquetipo del “Chico Chapinero”, un personaje que representa ciertas estéticas, discursos y comportamientos asociados a la escena alternativa bogotana.

“Siempre estoy pensando en ella” de El Combo de las Estrellas y Los Hermanos Medina: fusionando cumbia, ritmos bailables y un sonido moderno que mantiene la esencia romántica de la canción, en una propuesta llena de energía que busca conquistar tanto a los seguidores de la música tropical tradicional como a nuevas generaciones.

“La Liga Femenina” de Ivy Queen, La Mala Rodríguez, Bellakath, Mariah Angeliq y 15 artistas más: un álbum 100 % femenino y con grandes representantes del género en toda la región. El álbum apuesta por la fuerza del colectivo: trayectorias, estilos y visiones distintas conviven en un mismo trabajo discográfico que pone la presencia femenina en primer plano dentro de la cultura urbana

“RIKA” de Jhay P y GeezyDee: una canción urbana con toques de trap y reguetón para hablar de un mensaje directo: solo quiere pasarla bien y no importar lo que viene después, dejar todo en un solo momento y que las cosas fluyan.

“The Call of Pachamama” de Oscar Caucaly: un álbum que propone un viaje sonoro inspirado en la conexión profunda entre la música y la naturaleza. A través de melodías evocadoras y ritmos que recorren el jazz contemporáneo, el jazz tradicional y el free jazz, el proyecto invita a reflexionar sobre el cuidado del planeta y nuestra relación con el entorno.

“Los Revéz” de Diego Sáenz, Gonzalo Pizarro y Diego Correa: su primer sencillo oficial y carta de presentación ante la industria musical. Con una propuesta de rock directo y moderno, la canción se plantea como una invitación abierta, un llamado a que esa persona llegue y se quede, apoyado en un juego de palabras provocador que deja espacio a la interpretación del oyente.

“Punto final” de Pipe Trujillo: un tema de despecho que habla de la superación del desamor con un ritmo que te hará disfrutar y una letra que te hará sentir identificado. "Esta canción es para todas las personas que han estado en una situación similar a la mía", comenta pipe trujillo con pasión.

“Akasa” de Miky La Sensa: narra el momento en que un recuerdo vuelve a aparecer, tras una llamada pendiente y la sensación de que la relación terminó sin explicación.

“La Playa” de LILFDC: “La canción habla de una escapada a la isla de San Andrés con una costeñita. Invita a no cohibirse a la hora de sentir, de dejar fluir las cosas y de vivir la vida como si estuviéramos dentro de una película. Quería crear algo nuevo, por lo que comencé a crear esta canción sobre el beat de otro tema, pero sentía que no conectaba mucho, así que decidí escribir desde cero y tirar algo más fresco”, dijo el artista.

