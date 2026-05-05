Mueren tres personas en accidentes de tránsito en Bucaramanga y Girón; dos son mujeres

La accidentalidad vial sigue dejando víctimas en el área metropolitana de Bucaramanga. En las últimas horas, tres personas perdieron la vida en distintos siniestros ocurridos en Bucaramanga y el municipio de Girón, dos de ellas mujeres fallecieron tras ser atropelladas por motociclistas.

Los primeros hechos se registraron en la capital santandereana, en los barrios Alarcón y Campohermoso, donde dos mujeres murieron luego de ser embestidas por motocicletas en circunstancias que son materia de investigación. Las autoridades adelantan las indagaciones para establecer responsabilidades y determinar si hubo exceso de velocidad o imprudencia por parte de los conductores involucrados.

El tercer caso ocurrió en Girón, donde el conductor de una motocicleta, identificado como Edinson Steven Acuña Gutiérrez, perdió la vida en la madrugada de este martes tras sufrir un accidente de tránsito. Aunque no se han entregado mayores detalles sobre las causas del siniestro, no se descarta que factores como el estado de la vía, la velocidad o fallas mecánicas hayan influido.

Dos personas murieron atropelladas por motocicletas en Bucaramanga. Los hechos ocurrieron en los barrio Campohermoso y Alarcón. Las víctimas son un hombre y una mujer, reportaron las autoridades #MañanasBlu pic.twitter.com/YKHFGgDjit — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 5, 2026

Estos hechos se suman a la preocupante tendencia de siniestralidad vial en Bucaramanga y su área metropolitana, donde los motociclistas continúan siendo los actores más vulnerables y, a la vez, los más involucrados en accidentes de tránsito. De acuerdo con reportes de las autoridades de tránsito, una alta proporción de los siniestros fatales está relacionada con imprudencias como el exceso de velocidad, la invasión de carril y el irrespeto por las normas.



Las autoridades reiteraron el llamado a conductores y peatones para que adopten comportamientos responsables en las vías, respeten las señales de tránsito y utilicen los elementos de seguridad, con el fin de evitar más tragedias.

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Nuestro equipo llegó a este importante corredor para desarrollar actividades pedagógicas orientadas a promover prácticas seguras en la movilidad vial.



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Entre tanto, los casos continúan en investigación para esclarecer plenamente lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades en estos siniestros viales.

De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, entre enero y febrero de este año se registraron 123 personas fallecidas en accidentes de tránsito en Santander y Norte de Santander, lo que representa un aumento del 33,7 % frente al mismo periodo de 2025, cuando se reportaron 92 víctimas fatales.

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En el desglose por departamentos, Santander registra 80 víctimas fatales en los dos primeros meses del año, mientras que Norte de Santander reporta 43 casos.