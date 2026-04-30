Sicarios asesinaron a alias 'Tasmania' en Girón; su padre resultó herido en ataque

Un nuevo hecho de violencia se registró en el municipio de Girón, donde un ataque sicarial dejó como saldo una persona muerta y otra herida en la noche del 29 de abril.

El hecho ocurrió hacia las 8:40 de la noche del miércoles, en el barrio Rincón de Girón, en su parte baja, cuando hombres armados que se movilizaban en una motocicleta negra dispararon contra dos personas que se encontraban en el lugar.

La víctima mortal fue identificada como Nilson Yair Orduz Sierra, de 32 años, conocido con el alias de “Tazmania”, quien falleció en el sitio debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por impactos de arma de fuego. Según las autoridades el occiso tenía antecedentes judiciales por tráfico de estupefacientes.

Un hombre muerto y otro herido deja ataque sicarial en el municipio de Girón. Los violentos hechos se presentaron en una vía del barrio Rincón de Girón #MañanasBlu pic.twitter.com/uchWN7jMBH — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 30, 2026

En el ataque también resultó herido un hombre de 52 años, quien fue auxiliado y trasladado en un vehículo particular a un centro asistencial. Según se conoció, el lesionado es padre del fallecido y ambos trabajaban como vendedores informales en el sector.



De acuerdo con el relato entregado por el sobreviviente, el ataque se produjo cuando Orduz Sierra se disponía a instalar su puesto de venta. En ese momento, dos sujetos llegaron en motocicleta y el parrillero abrió fuego en repetidas ocasiones. El hombre herido intentó intervenir, pero fue impactado por uno de los disparos antes de que los agresores huyeran hacia el norte de Bucaramanga.

Las autoridades confirmaron que el caso es investigado como un hecho de sicariato. Asimismo, se conoció que la víctima registraba antecedentes judiciales como indiciado por delitos relacionados con estupefacientes y lesiones personales, según el sistema SPOA.

Este nuevo episodio de violencia se suma a la preocupación por la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga, donde en las últimas semanas se han presentado varios hechos asociados a homicidios selectivos, muchos de ellos vinculados a disputas entre estructuras criminales.

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Las autoridades adelantan las investigaciones para identificar y capturar a los responsables de este crimen en el municipio de Girón, Santander.