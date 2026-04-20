Seis hombres asesinados en Santander en medio de escalada de violencia y sicariato

Una preocupante ola de violencia se registra en el departamento de Santander, donde cinco hombres fueron asesinados en hechos aislados ocurridos en los municipios de Barrancabermeja y Rionegro. A estos casos se suman recientes ataques en Bucaramanga, lo que evidencia un aumento de acciones violentas asociadas al sicariato en la región.

Uno de los hechos más recientes se registró en el barrio Bosques de La Cira, en Barrancabermeja, donde un conductor fue asesinado tras ser interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Según versiones preliminares, los sicarios abrieron fuego contra la víctima sin mediar palabra, causándole la muerte en el lugar.

#Atención Conductor de un vehículo murió tras ataque de sicarios en Barrancabermeja. Hombres desde una motocicleta dispararon contra la víctima en el barrio Bosques de La Cira #VocesySonidos pic.twitter.com/kko3A9sMU6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

En ese mismo municipio, en un lapso de menos de 12 horas, se reportaron otros dos homicidios. El primero ocurrió en el corregimiento El Centro, donde un hombre fue atacado a tiros. Horas después, otro hecho similar dejó una segunda víctima mortal, incrementando la preocupación entre los habitantes por la creciente inseguridad.

Violencia en Barrancabermeja: dos hombres fueron asesinados por sicarios en las últimas 12 horas. El primer homicidio ocurrieron en el corregimiento El Centro #VocesySonidos pic.twitter.com/jr9bYbtxg2 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 20, 2026

La violencia también golpeó la zona rural de Rionegro. En el corregimiento San Rafael, fueron hallados los cuerpos de dos hombres sobre una vía, ambos con impactos de arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este doble homicidio.



#Atención Dos hombres fueron asesinados por sicarios en zona rural de Rionegro, Santander. Los cuerpos fueron encontrados sobre una vía en el corregimiento San Rafael. Autoridades investigan el caso #VocesySonidos — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 19, 2026

A este panorama se suman hechos recientes en Bucaramanga, donde en menos de 24 horas se registraron dos ataques sicariales. En uno de los casos, un hombre fue asesinado dentro de una barbería, mientras que otro fue atacado a bala en plena vía pública. Aunque este último sobrevivió inicialmente, su estado de salud es reservado.

Ola de sicariato sacude Bucaramanga: dos ataques en menos de 24 horas #VocesySonidoshttps://t.co/SBkVJ4kCOr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 19, 2026

Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el área metropolitana y el Magdalena Medio, donde las autoridades han advertido sobre disputas entre estructuras criminales por el control territorial, el microtráfico y otras economías ilegales.

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La Policía y la Fiscalía han intensificado operativos en las zonas afectadas, al tiempo que hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y frenar esta ola de violencia que enluta a varias familias santandereanas.