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Seis hombres asesinados en Santander en medio de escalada de violencia y sicariato

Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el área metropolitana de Bucaramanga y el Magdalena Medio.

FOTO POLICÍA HOMICIDIO EN BARRANCABERMEJA.jpg
FOTO: Homicidio en Barrancabermeja- suministrada por Policía Nacional
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 20 de abr, 2026

Una preocupante ola de violencia se registra en el departamento de Santander, donde cinco hombres fueron asesinados en hechos aislados ocurridos en los municipios de Barrancabermeja y Rionegro. A estos casos se suman recientes ataques en Bucaramanga, lo que evidencia un aumento de acciones violentas asociadas al sicariato en la región.

Uno de los hechos más recientes se registró en el barrio Bosques de La Cira, en Barrancabermeja, donde un conductor fue asesinado tras ser interceptado por hombres armados que se movilizaban en motocicleta. Según versiones preliminares, los sicarios abrieron fuego contra la víctima sin mediar palabra, causándole la muerte en el lugar.

En ese mismo municipio, en un lapso de menos de 12 horas, se reportaron otros dos homicidios. El primero ocurrió en el corregimiento El Centro, donde un hombre fue atacado a tiros. Horas después, otro hecho similar dejó una segunda víctima mortal, incrementando la preocupación entre los habitantes por la creciente inseguridad.

La violencia también golpeó la zona rural de Rionegro. En el corregimiento San Rafael, fueron hallados los cuerpos de dos hombres sobre una vía, ambos con impactos de arma de fuego. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles y dar con los responsables de este doble homicidio.

A este panorama se suman hechos recientes en Bucaramanga, donde en menos de 24 horas se registraron dos ataques sicariales. En uno de los casos, un hombre fue asesinado dentro de una barbería, mientras que otro fue atacado a bala en plena vía pública. Aunque este último sobrevivió inicialmente, su estado de salud es reservado.

Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en el área metropolitana y el Magdalena Medio, donde las autoridades han advertido sobre disputas entre estructuras criminales por el control territorial, el microtráfico y otras economías ilegales.

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La Policía y la Fiscalía han intensificado operativos en las zonas afectadas, al tiempo que hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar información que permita avanzar en las investigaciones y frenar esta ola de violencia que enluta a varias familias santandereanas.

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