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Cayó en aeropuerto de Rionegro un argentino señalado de liderar red de estafas inmobiliarias

El capturado se apropiaba fraudulentamente de predios para posteriormente construir y vender inmuebles.

Cayó en aeropuerto de Rionegro un argentino señalado de liderar red de estafas inmobiliarias.
Cayó en aeropuerto de Rionegro un argentino señalado de liderar red de estafas inmobiliarias.
Foto: DIJIN
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 16 de abr, 2026

Un ciudadano argentino requerido por la justicia de su país fue retenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, tras detectarse que tenía vigente una notificación roja de Interpol por su presunta participación en un caso de estafa inmobiliaria.

Se trata de Diego Maximiliano Báez, solicitado por un juzgado de la ciudad de Córdoba. Su ubicación fue posible gracias al cruce de información entre autoridades migratorias y bases de datos internacionales, lo que permitió identificar su ingreso a Colombia desde el pasado 24 de marzo.

De acuerdo con la investigación en su contra, Báez estaría vinculado a una red dedicada a la ocupación ilegal de terrenos y a la comercialización fraudulenta de inmuebles. El esquema consistía en apropiarse de predios, adelantar construcciones sin los permisos requeridos y luego venderlos a terceros mediante engaños.

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Las autoridades argentinas señalan que varias personas habrían resultado afectadas, tras entregar altas sumas de dinero por inmuebles que no cumplían con las condiciones legales, generando así beneficios económicos ilícitos para esta estructura.

Tras su detención, el ciudadano fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación mientras se completan los documentos para su traslado y avanza la solicitud formal de extradición por vía diplomática.

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