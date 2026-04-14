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Fueron inadmitidos cuatro ciudadanos americanos en el aeropuerto de Rionegro, Antioquia

En lo que va corrido de este año, solo en el departamento antioqueño, se ha negado el ingreso a casi 40 de ellos.

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suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Siguen devolviendo americanos, otros cuatro ciudadanos estadounidenses fueron inadmitidos en el aeropuerto de Rionegro, en Antioquia. Los hombres pretendían ingresar al país con fines de turismo sexual

Las autoridades migratorias en el departamento antioqueño no bajan la guardia en contra del turismo sexual y la explotación sexual de menores de edad. desde el aeropuerto de Rionegro, se sigue negando la entrada a estos sujetos que tiene como objetivo ese tipo de turismo, especialmente en Medellín.

Un nuevo caso de inadmisión de ciudadanos extranjeros se presentó en el aeropuerto internacional Jose Maria Cordoba de Rionegro, en el oriente antioqueño. En esta ocasión fue un procedimiento masivo, al negarse la entrada a territorio colombiano a cuatro estadounidenses.

Como es costumbre y en medio del auge de turismo sexual y explotación sexual de menores en Medellín, oficiales de Migración Colombia, hicieron el respectivo procedimiento de control a estos cuatros ciudadanos americanos, que permitió determinar las intenciones de ingreso por turismo con fines de explotación sexual.

Es importante resaltar que, durante los últimos días, ha crecido el número de ciudadanos extranjeros que no son admitidos para ingresar a territorio colombiano. De acuerdo con datos otorgados por Migración Colombia, en lo que va corrido de este año, solo en el departamento antioqueño se ha negado el ingreso a casi 40 de ellos.

Mientras que a nivel nacional el número sigue en ascenso, llegando a casi 50 foráneos a quienes se le negó la entrada al país, de los cuales el 80 % corresponde a ciudadanos de Estados Unidos.

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