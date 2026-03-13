Inadmitieron en aeropuerto de Rionegro a 10 extranjeros con planes de turismo sexual

Aumentan controles de las autoridades migratorias para impedir el ingreso al país y a la ciudad de Medellín de extranjeros para posiblemente cometer delitos sexuales, en especial contra menores de edad.

En medio de estos controles, fueron inadmitidos nueve estadounidenses procedentes de Miami en un mismo vuelo de Copa Airlines con escala en Panamá.

En medio de diferentes controles, verificaciones y entrevistas, el personal de control logró determinar que llegaban a la capital antioqueña con el propósito de cometer estas conductas. Además, en la revisión de sus equipajes, hallaron objetos sexuales que confirmaban las hipótesis iniciales.

"Las sospechas iniciales de nuestros oficiales de Migración a través de entrevista migratoria fueron confirmadas a través de la revisión voluntaria de su equipaje, en lo cual encontraron elementos inusualmente numerosos y que confirmaban las verdaderas intenciones de estos", dijo Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.



El décimo extranjero en menos de 24 horas inadmitido al país por estas mismas situaciones fue un aguileño proveniente de República Dominicana quien confesó a las autoridades que venía a Colombia a “escoger mujeres para tener relaciones sexuales” en su país de orígen.

Con estos casos, ya son 26 los extranjeros inadmitidos en lo corrido del año en el Aeropuerto Internacional José María Córdova por esta misma causal. Durante 2025, Migración Colombia inadmitió a 110 extranjeros en todo el país, de los cuales cerca de 80 fueron detectados en esta terminal aérea.