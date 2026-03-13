En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Juan Daniel Oviedo
Guerra en Irán
Elecciones presidenciales 2026

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Inadmitieron en aeropuerto de Rionegro a 10 extranjeros con planes de turismo sexual

Inadmitieron en aeropuerto de Rionegro a 10 extranjeros con planes de turismo sexual

Ya son 26 los inadmitidos por este tipo de situaciones en la terminal área del Oriente antioqueño en lo corrido de este año.

Publicidad

Publicidad

Publicidad