El plan de Latam para viajeros afectados por bloqueos en aeropuerto de Bucaramanga

La aerolínea LATAM Airlines Colombia anunció afectaciones en su operación aérea desde y hacia la ciudad de Bucaramanga debido a la situación que atraviesa el Aeropuerto Internacional Palonegro. La compañía informó que, como consecuencia de estas condiciones, varios itinerarios han tenido modificaciones en los últimos días.



¿Cómo está la operación del aeropuerto de Bucaramanga?

Ante este panorama, la aerolínea activó un plan de protección para pasajeros, con el objetivo de reducir el impacto generado por los cambios operacionales. La medida aplica para viajeros con vuelos programados desde o hacia Bucaramanga entre el 10 y el 15 de abril, quienes podrán acceder a alternativas sin penalización.



¿Qué pueden hacer los usuarios con vuelos desde y hacia Bucaramanga?

Entre las opciones habilitadas, los usuarios podrán cambiar la fecha de su vuelo sin pagar multa, siempre que exista disponibilidad en la misma cabina. Además, la modificación se podrá realizar hasta siete días después de la fecha original del vuelo y sin diferencia tarifaria, lo que busca ofrecer mayor flexibilidad a los pasajeros afectados.

La compañía recomendó a los viajeros revisar constantemente el estado de sus vuelos a través de los canales oficiales de LATAM, especialmente en la sección Mis Viajes de su página web o en la aplicación móvil de la aerolínea, donde se publican las actualizaciones sobre los itinerarios.

Desde LATAM Airlines señalaron que mantienen monitoreo permanente a la situación del aeropuerto santandereano y que están a la espera de las decisiones de las autoridades aeroportuarias para retomar la operación normal en el menor tiempo posible.

Finalmente, la aerolínea lamentó los inconvenientes generados a los viajeros y reiteró que la situación es ajena a su operación directa, aunque aseguró que continuará aplicando medidas para acompañar a los pasajeros afectados mientras se restablece la normalidad en el aeropuerto de Bucaramanga.