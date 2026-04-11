Así es la travesía de los pasajeros para llegar al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

En medio de los bloqueos y cierres viales que se registran en el corredor entre Girón y Lebrija, varios pasajeros han tenido que recurrir a motos, caminatas y transbordos para intentar llegar al aeropuerto internacional Palonegro de Bucaramanga y no perder sus vuelos reprogramados.

En varios puntos de la vía hacia el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga viajeros se movilizan en moto y a pie arrastrando sus maletas para intentar llegar a los vuelos reprogramados para hoy, ante los bloqueos en la vía de Girón hacia Lebrija. #VocesySonidos pic.twitter.com/gbLNYcKlc6 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 11, 2026

De acuerdo con testimonios de viajeros, los cierres se presentan en al menos tres puntos de la vía, lo que ha obligado a los usuarios a bajarse de los vehículos y continuar su trayecto en diferentes medios de transporte, dependiendo de las condiciones del sector.

Luego de ser figura con Independiente del Valle en Copa Libertadores, Aldair Quintana, exarquero del Atlético Bucaramanga, llegó a la ciudad para conocer a su hijo recién nacido. El jugador tuvo que bajar del Aeropuerto Palonegro en moto por bloqueos en la vía #VocesySonidos pic.twitter.com/bwR9qfkdHl — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 10, 2026

Carlos Contreras, uno de los pasajeros afectados, señaló que su itinerario ha sufrido varias modificaciones.

“Mi vuelo ya había sido reprogramado para hoy. Esto se escaló horrible. A mí me cancelaron hace dos días por Latam y lo tengo para hoy. Todo está bloqueado, uno cae a puntos y sube en moto y de resto a pie, todo depende si tiene maleta grande”, relató.



Por su parte, Adriana Ravelo indicó que ha tenido que realizar varios trasbordos para poder llegar a tiempo a su vuelo. “Ya llevo dos motos, me falta el tercer punto, tengo el vuelo para la 1:00 p. m., ya tengo el check-in con Avianca, la idea es llegar, porque el aeropuerto está operando”, afirmó.

Desde el servicio de transporte público, el conductor de taxi Jhon Alexander Naranjo cuestionó la situación y pidió garantías de movilidad. “Esto es imposible, no puede estar pasando esto, deberían desbloquear, hay personas que bajan hasta en coche con niños, adultos mayores con dos o tres maletas, y me parece injusto”, señaló.

Mientras tanto, la operación en el aeropuerto Palonegro continúa con normalidad, aunque los pasajeros reportan dificultades para llegar a tiempo debido a las restricciones en los principales accesos viales.