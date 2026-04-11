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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Así es la travesía de los pasajeros para llegar al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

Así es la travesía de los pasajeros para llegar al aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

En al menos tres puntos de la vía Girón hacía Lebrija, los viajeros deben hacer trasbordos en moto para llegar al peaje de Lebrija y continuar su trayecto hacia el aeropuerto, y no perder vuelos programados para hoy.

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