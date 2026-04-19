Alerta por aumento de casos de chagas en Santander 54 casos notificados y 27 confirmados

Las autoridades de salud mantienen la alerta en el departamento de Santander ante la persistencia de casos de enfermedad de chagas, una patología que, aunque muchas veces no presenta síntomas en sus primeras etapas, puede generar graves complicaciones con el paso del tiempo.

De acuerdo con el más reciente balance, en lo corrido de este año se han reportado decenas de casos probables de chagas en el departamento de Santander. Así lo confirmó el secretario de Salud, Edwin Prada, quien señaló que “varios de ellos ya han sido confirmados en fase crónica, lo que evidencia que muchas personas conviven con la enfermedad sin saberlo durante años”.

El funcionario advirtió, además, que un diagnóstico tardío puede derivar en complicaciones cardíacas y digestivas de alta complejidad.

El panorama también refleja que los contagios no se limitan únicamente a zonas rurales, como tradicionalmente se creía, sino que cada vez hay más reportes en áreas urbanas, lo que obliga a reforzar las estrategias de vigilancia epidemiológica en todo el territorio.



BLU Radio. Insecto que infecta de Chagas / Foto: MinSalud

Del total de casos reportados en el departamento de Santander, que son 54, 27 han sido confirmados; todos correspondientes a chagas en fase crónica. La mayoría se presenta en mujeres (58,6 %), en población urbana (55,2 %) y en personas afiliadas al régimen subsidiado (65,5 %).

Los municipios con mayor número de casos son San Gil, Suaita, Mogotes, Bucaramanga, Floridablanca y Vélez.

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Las autoridades precisaron que no se registran casos confirmados ni muertes por chagas agudo, aunque se mantiene en estudio un caso probable en Piedecuesta.

Además, se realiza seguimiento a recién nacidos, hijos de madres seropositivas, y a casos en gestantes, en medio de un fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica que ha permitido mejorar la detección de esta enfermedad en los últimos años.

Frente a este escenario, se han intensificado las jornadas de inspección en viviendas, así como las campañas de educación dirigidas a la comunidad para prevenir la presencia del insecto transmisor, conocido popularmente como “pito”.

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Estas acciones buscan reducir el riesgo de transmisión, especialmente en zonas donde las condiciones de vivienda facilitan la aparición del vector.

A pesar de que los reportes actuales muestran una leve disminución frente a periodos anteriores, los expertos insisten en que no se puede bajar la guardia. El chagas sigue siendo una enfermedad endémica en varias regiones del departamento y su control depende en gran medida de la detección temprana, el acceso oportuno al tratamiento y la prevención en los hogares.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para acudir a los servicios de salud ante cualquier sospecha y permitir el ingreso de brigadas sanitarias, en medio de una estrategia que busca contener una enfermedad silenciosa que aún representa un desafío para la salud pública en Santander.