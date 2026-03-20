Colombia aprueba registro sanitario de medicamento para tratar la enfermedad de Chagas

Colombia aprobó el registro sanitario del benznidazol en presentación de 100 mg, lo que habilita su uso en el tratamiento de la enfermedad de Chagas en el territorio nacional. La medida permite ampliar el acceso a esta terapia y facilitar la atención de personas diagnosticadas, principalmente en zonas donde se concentra la transmisión.

El medicamento es utilizado para tratar la infección causada por el parásito Trypanosoma cruzi, y su disponibilidad busca intervenir de manera temprana los casos detectados. Con su implementación, el sistema de salud podrá fortalecer la respuesta frente a esta enfermedad, que tiene presencia en distintas regiones del país.

Según informó el Ministerio de Salud y Protección Social, la autorización del fármaco permitirá iniciar tratamientos oportunos y contribuir a la reducción de complicaciones asociadas a la enfermedad, que pueden afectar principalmente el sistema cardíaco y digestivo en etapas avanzadas.

El proceso de aprobación se dio a partir de la articulación entre entidades del Estado y la academia, con la participación del Ministerio de Salud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Universidad de Antioquia, a través de iniciativas financiadas por el Fondo de Investigación en Salud.



Además del acceso al tratamiento, la medida contempla el fortalecimiento de la producción nacional de medicamentos estratégicos y la disponibilidad del fármaco dentro del sistema de salud. Las autoridades indicaron que esta decisión se integra a las acciones orientadas al control de enfermedades transmisibles en el país.