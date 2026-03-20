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Blu Radio  / Salud  / Colombia aprueba registro sanitario de medicamento para tratar la enfermedad de Chagas

Colombia aprueba registro sanitario de medicamento para tratar la enfermedad de Chagas

Esta autorización permitirá ampliar el acceso a tratamiento para personas con enfermedad de Chagas, especialmente en poblaciones de riesgo.

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