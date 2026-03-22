Intento de sicariato en Bucaramanga quedó en video; el ataque fue en un puente de la ciudad

Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en Bucaramanga, luego de que un ataque armado quedara registrado en video en el puente de La Novena, uno de los corredores más transitados de la ciudad.

La Policía capturó a los dos sicarios que dejaron herido a un motociclista tras un ataque a bala en el puente La Novena de Bucaramanga. El operativo se realizó en la vía a Girón #VocesySonidos pic.twitter.com/fHr4tYFDtD — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 21, 2026

Según la información preliminar, un joven de 18 años se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptado por hombres que también se desplazaban en moto. En cuestión de segundos, uno de los agresores desenfundó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones en plena vía pública.

Durante el ataque, la persona que acompañaba a la víctima cayó de la motocicleta, mientras el sicario continuaba disparando antes de huir del lugar, generando pánico entre conductores y transeúntes que presenciaron la escena.



Tras lo ocurrido, la Policía activó un plan candado en la ciudad que permitió, minutos después, la captura de dos presuntos responsables en la vía que conduce hacia Girón.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que se trata de "dos ciudadanos extranjeros que, momentos antes, habrían lesionado a un ciudadano con arma de fuego en este sector del puente La Novena".

Según el oficial, la rápida reacción de los uniformados permitió la detención de los sospechosos, a quienes se les incautó un arma de fuego tipo revólver. Además, fue inmovilizada la motocicleta en la que se movilizaban, la cual presentaba irregularidades en su número de chasis.

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Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente, que continuará con el proceso de judicialización e investigación para esclarecer plenamente los hechos.

El joven herido fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer los móviles del ataque y determinar si estaría relacionado con disputas por el control del microtráfico.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de violencia en el área metropolitana, lo que incrementa la preocupación por la seguridad y la presencia de estructuras criminales en la región.