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Intento de sicariato en Bucaramanga quedó en video; el ataque fue en un puente de la ciudad

Un joven de 18 años fue interceptado y baleado en uno de los corredores más transitados de la ciudad. La Policía activó un plan candado y logró la captura de dos presuntos responsables.

Intento de sicariato en Puente de La Novena en Bucaramanga
Imagen de las autoridades. Intento de sicariato en Puente de La Novena en Bucaramanga
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 22 de mar, 2026
Editado por: Alix Salamanca

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