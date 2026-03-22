Golpe al Clan del Golfo en el Magdalena Medio: capturas esclarecen sicariatos en Puerto Wilches

En un contundente operativo contra el crimen organizado, la Policía Nacional de Colombia, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura de tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, señalados de participar en homicidios selectivos, extorsiones y tráfico de armas en el Magdalena Medio.

Las detenciones se realizaron en Barrancabermeja y Medellín, donde fueron capturados 4 personas 2 hombres y 2 mujeres, alias 'Rendija' o 'Juancho', alias 'Musa' y alias 'Yindi', quienes fueron enviados a prisión por el delito de concierto para delinquir con fines de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, estos presuntos delincuentes harían parte de la subestructura 'Edgar Madrid Benjumea' y estarían vinculados a múltiples hechos violentos en municipios como Barrancabermeja, Puerto Wilches, Puente Sogamoso y Yondó.

Uno de los resultados más relevantes de este operativo es que, con estas capturas, las autoridades lograron esclarecer varios ataques sicariales, entre ellos el ocurrido en un establecimiento comercial de Puerto Wilches.



En ese hecho, hombres armados que se movilizaban en motocicleta irrumpieron en un bar de la cabecera municipal y dispararon en repetidas ocasiones contra una mesa, dejando como saldo un hombre muerto y tres personas heridas.

La víctima fatal fue identificada como Dairo Cantillo, de 42 años, quien recibió el impacto de una bala perdida. Aunque fue trasladado con signos vitales al Hospital Edmundo Germán Arias, falleció debido a la gravedad de las heridas.

El coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, confirmó que con estas capturas se avanza en el esclarecimiento de estos hechos que afectaron la seguridad en la región.

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Las autoridades señalaron que alias 'Rendija' y 'Musa' tendrían una trayectoria criminal de aproximadamente cuatro años y serían los encargados del almacenamiento de armamento para confrontaciones con otros grupos ilegales, mientras que alias 'Yindi' cumplía funciones de vigilancia criminal.

Estos presuntos integrantes del grupo armado estarían bajo el mando de alias “Mateo”, cabecilla de esta estructura en la zona, en medio de disputas por el control de economías ilícitas.

Con este resultado, las autoridades aseguran que se debilita el accionar criminal del Clan del Golfo en el Magdalena Medio, una región golpeada por hechos de violencia asociados al sicariato y el microtráfico.

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Las investigaciones continúan para determinar la participación de estos capturados en otros hechos delictivos y dar con más integrantes de esta organización criminal.