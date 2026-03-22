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Golpe al Clan del Golfo en el Magdalena Medio: capturas esclarecen sicariatos en Puerto Wilches

Las autoridades señalaron que los detenidos estarían vinculados a homicidios selectivos y eran los encargados de extorsiones y tráfico de armas en la región.

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